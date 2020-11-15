脫歐「轉換期」將結束　英國歐盟新貿易協定仍難產...

英國首相強生（Boris Johnson）10月曾公開表示，會為英國在無協議之下脫離歐洲聯盟（EU）做準備。（美聯社圖片） 英國首相強生（Boris Johnson）10月曾公開表示，會為英國在無協議之下脫離歐洲聯盟（EU）做準備。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）英國確定脫歐後，與歐盟持續進行新貿易關係的談判，然而，雙方從脫歐一開始就有的分歧仍延伸至今，導致談判進度不如預期，隨著英國完全脫離歐盟單一市場的轉換期即將結束，如果沒有突破性進展，新的貿易協定可能會難產。

英國媒體指出，關於經濟協議的討論，在討論一周後又再度回到原點，因為雙方都無法接受對方提出的條款，英國與歐盟的談判代表本周沒有新的進展，熟知談判內容的歐盟方人員更將其中一次談判形容為「短暫而野蠻」。

原本歐盟期待可以在接下來幾日之內敲定大略內容後，在週四的一場視訊會議上，將草稿交給27個會員國的領導人討論，但是因為目前的進度嚴重落後，這個預設的期限可能必須被推遲。

除了歐盟堅持規範英國企業與歐盟企業的法令須符合「公平競爭環境」(Level-playing field)外，歐盟也要求英國遵守「不倒退條款」(non-regression)，也就是英國即使在脫歐後，如果想跟歐盟持續貿易，就不得任意降低原本與符合歐盟的各項標準，除此之外，爭議點還有漁業配額和執法機制等。

儘管談判僵持而停滯，內閣辦公室部長戈夫(Michael Gove)仍樂觀地認為，到了這個時刻，歐盟終於認知到英國已經是「獨立國家」這件事，因此他覺得這是一件好事，其他英國官員則表示，如果談不出雙方都滿意的內容，至少有比沒有好。

如果英國沒有與歐盟談新的貿易型態，轉換期結束後，英國將回歸世界貿易組織的基本貿易規則，這代表歐盟將開始對英國課徵關稅，各項成本都會增加，而在歐盟與英國都仍保持強硬態度的情況下，雙方能否在明年1月1日談出一個滿意的結果，目前仍不樂觀。