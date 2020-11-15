中國主導15國全球最大自貿區誕生！RCEP越南正式簽署　

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是世界上最大的自由貿 易協定，外界一般認為中國在背後主導談判。圖為中國 國務院總理李克強（左）及中國商務部... 區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是世界上最大的自由貿 易協定，外界一般認為中國在背後主導談判。圖為中國 國務院總理李克強（左）及中國商務部部長鍾山15日以 視訊方式參與RCEP簽署儀式。 中央社記者陳家倫河內攝 109年11月15日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）第37屆東盟峰會12至15日在越南河內舉行，因應今年新冠疫情，峰會輔以視訊會議方式召開，與會國周日（15日）也終於正式簽署談判多年的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，全球最大自由貿易區因而誕生！

這項由中國主導的全球最大自貿協定，區域涵蓋22億人口，GDP總額合計26.2兆美元，GDP總額及貿易額全球占比各自達近三分之一。

RCEP成員國包括中國、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、泰國、澳洲、汶萊、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、越南。曾多年參與談判的印度，2019年在政府民間一片對中國的不信任日增下，宣布退出RCEP談判，但中國及日本迄今仍不斷向印度喊話：「歡迎隨時回來」。

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這項由中國領軍的最大自貿區誕生，氣勢盛過曾經由美國主導、但後來遭川普揚棄的「跨太平洋夥伴協定，TPP」（美國退出後改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定，CPTPP」）。不同於TPP／CPTPP的經濟自由化、環保、與勞動人權保障的高標準要求，RCEP並沒有這些規定，但仍將促使成員國間的農工業產品關稅或障礙逐步降低。

路透社報導，RCEP的誕生，將更確立中國在亞太區域的經貿影響力，掌握更多區域新貿易規則發言權。可惜的是，美國在最具成長潛力的亞太自貿區不同陣營中完全缺席。至於拜登就任美國總統後是否重返TPP談判或加入CPTPP，專家指短期內不太可能發生，因為拜登上任後重心應會擺在國內抗疫工作上，實無餘力主導區域自貿協定。

回到RCEP，主持東協峰會的越南總理阮春福15日表示，很快地，RCEP協定成員國會陸續批准協定並生效，可望加快後疫情時代的經濟復甦。

目前已知RCEP成員國同意對彼此貨品「分階段」消除部份進口關稅，但至於降稅的對象及時程皆未有細節公布出來。

不過日本《日經新聞》報導，削減的關稅以工業產品為主，減幅達86%，有助日本汽車零件製造等業者提升出口競爭力，尤其在中國市場。

至於台灣是否有機會加入橫跨亞太的RCEP自由貿易區，外交部14日表示，RCEP由中國主導，台灣要推動加入有實際困難，因此目前重點目標放在積極爭取加入CPTPP。