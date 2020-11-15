中國擬定「台獨」頑固分子清單　台灣陸委會：煽動對立

港媒大公報今天報導，中國大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，陸委會對此表示，對岸刻意操作這種極端偏激議題，是煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定。

親北京的港媒大公報今天透過頭版宣稱，從權威管道獲悉中國大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對「涉『獨』言論囂張、謀『獨』行徑惡劣的頑固分子」及其金主等主要支持者，採取「嚴厲制裁」等有效措施。

大公報宣稱，將對上述情形者，依據中國大陸的「反分裂國家法」、「刑法」和「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款「繩之以法」，並終身追責。

大陸委員會以書面形式應詢回應指，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。

陸委會指出，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。

陸委認為示，北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。