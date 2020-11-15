單週增25例 創新高！台灣15日再增兩例新冠肺炎境外移入

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)確定病例(案602、603)，分別自日本及美國入境。從9日起截至今日單週新增25例，再創新高。

指揮中心表示，案602為40多歲本國籍女性，長期定居日本，今年2月前往日本，11月初陸續出現鼻塞、頭痛、噁心、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，自行服藥後症狀緩解，未在當地就醫。11月12日與2名家人一同返台探親，入境時主動告知有症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。

衛生單位已掌握案602同班機接觸者共15人，其中同行家人2人及前後二排座位旅客1人，列居家隔離；機組員11人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心指出，案603為30多歲本國籍女性，因工作長期居住美國，今年8月前往美國，11月13日與家人一同返國，入境時個案主動告知搭機時自覺出現嗅味覺異常情形，但下機後即恢復，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。

衛生單位已掌握案603同班機接觸者共12人，其中同行家人1人及前後二排座位旅客3人，列居家隔離；機組員8人因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計602例確診，分別為510例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、59人住院隔離中。