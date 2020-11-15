檢驗第3次！檢疫期滿搭台灣高鐵途中才確診新冠肺炎　陳時中：類似情況會越來越多

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎案599在檢疫期滿搭高鐵南下返家途中，接獲重檢結果呈陽性，引發外界擔心未來類似情況恐層出不窮。對此，衛福部長陳時中今（15）日坦承，國內防疫措施應該還安全，但未來這樣的情形可能越來越多，會與專家研究討論更好的方法來應對。

案599為40多歲本國籍女性，今年初至菲律賓探親，10月底返台，入境迄今無症狀，11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性；為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性(Ct值33)，而案599於昨（14）日搭高鐵返家途中接獲確診通知。

衛福部長陳時中今早接受媒體聯訪，媒體提及案599搭高鐵返家途中才接獲確診通知，未來是否會調整檢疫流程，避免防疫破口。

陳時中解釋，該個案居家檢疫完畢，第一次檢測為陰性，因數值有些小問題，所以又做了第二次篩檢，結果同樣為陰性，個案也已完成居家檢疫14天，才會依照流程讓個案回家，但實驗室仍對數值有些疑慮，剛好隔天引進新試劑，再次進行檢測結果呈現陽性（Ct值33）確診，緊急召回。

陳時中強調「個案經2次檢測判定為陰性」，他認為程序是完整的，但因病毒多變，加上檢驗試劑不斷進步，未來類似情況會越來越多，將再跟專家研議如何因應。

陳時中也說，Ct值超過32，具有傳染力、活著的病毒很少，近期多為Ct值27左右，超過10天病毒也很難存活，因此居家檢疫14天加上Ct值判定，應該是安全的管制方式。

另外，針對案599的後續疫調，由於其搭乘高鐵時座位旁並沒有其他乘客，也沒有和其他人交談，而且當時個案以及同車乘客皆全程配戴口罩，因此不需匡列接觸者。

而高鐵公司於今日接獲指揮中心通知後，亦發出聲明稿說明：「已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘之列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。」

但為何事隔一日指揮中心才通知高鐵公司列車上有確診者？對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，因為疫調需要先釐清確診者行蹤，加上高鐵要求乘客都要戴口罩，評估相對安全，所以待疫調完成才通知高鐵。