最糟還沒來？美國單日確診創新高　南韓日增逾200例確診

因應不斷創新高的確診數，美國各地開始採取更嚴格防疫措施。（美聯社圖片） 因應不斷創新高的確診數，美國各地開始採取更嚴格防疫措施。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國新冠肺炎（武漢肺炎）確診人數在大選日之後失控，單日新增確診人數不斷刷下新高紀錄，專家憂心，感恩節之後恐迎來另波嚴重疫情。

美國喬治華盛頓醫院災難醫學主治醫師詹姆斯菲利姆向CNN表示，他很擔憂感恩節假期之後的疫情發展，如果人們沒有做好防疫措施、保持社交距離，確診增幅恐會是今年來最高。除了感恩節，聖誕節預料也是疫情散播高峰，菲利姆說道。

上周五（13日），美國單日新增確診數超過184,000人，住院人數也連四日創新高，達到68,500人，上一周至少有三天單日新增新冠肺炎死亡數超過1,300人。

另名公衛專家Leana Wen表示，「最糟的還沒來，而且會很糟糕！」她指近日不斷創新高的確診數，令美國醫療體系負荷達到上限，實在無法再接收更多的病患。

截至14日深夜，約翰霍普金斯大學統計數據顯示美國累計有1,088萬餘例確診，累計24.55萬人死亡。截至當地周六下午四點，單日新增確診數為11.67萬人，已是連12日單日新增確診人數破10萬。周五雖創單日新增確診最高記錄逾18萬人，所幸周六數字未再攀升。

為了控制疫情，各地分別採取不同的防疫措施，像是新墨西哥州宣布到11月底，暫停所有非必要的與人接觸活動，進行全面居家避疫，下令所有商家盡可能暫停對公眾開放、企業讓員工在家工作，一些公共場館如博物館動物園等，全部關閉。奧勒崗州則實施為期二周的全面居家避疫、並限制聚會、餐廳不開放入內用餐僅允許外帶。據報俄亥俄州很快也會跟進採取嚴格防疫措施。

回到亞洲，南韓新冠疫情單日新增確診再破二百例。根據《韓聯社》報導，南韓防疫當局15日通報208起新增確診病例，其中176例為境內感染，目前南韓共累計28,546人確診。周日也寫下連二日單日新增確診破二百例，連八日破一百例的紀錄，令當局考慮採取更嚴格的全境防疫措施。



