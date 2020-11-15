美國總統大選爭議未歇！數萬川普支持者華府外遊行抗議 反川人士傳毆川粉

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）美國總統大選今年打的難分難解，現任共和黨總統川普與民主黨對手拜登勢鈞力敵，儘管川普在開票過程中不斷質疑部份州的計票過程有瑕疵，但最後拜登搶先跨越270張選舉人票門檻7日自行宣布當選，川普支持者對於結果感到失望，自此大小不一的抗議活動不中斷，美媒報導，周六（14日）在華盛頓的川粉示威遊行更達數萬人。

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【美國總統大選】拜登料以306票奪白宮寶座

路透社報導，數萬名川普支持者周六開始湧進華盛頓，呼應川普對於選舉不公的指控，而當川普車隊行經抗議路段時，車道兩旁的川普支持者高聲歡呼，藉此表達支持，而川普也搖下車窗向支持者致意，鏡頭還捕捉到，川普當時頭上正戴著他那頂招牌的紅色競選棒球帽。

大批川普支持者，從白宮附近步行至最高法院大樓，沿路高舉寫著「停止偷竊大選（Stop the steal）」海報並喊著相應口號，或高喊川普的競選台詞「讓美國再次強大」。



（美聯社圖片）



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現場一名川普支持者向媒體表示，「美國主流媒體對川普很有偏見，報導對拜登有利的新聞，這對川普很不公平」。

抗議活動現場除了川普粉絲，還有零星反川普的團體在現場嗆聲遊行民眾是「納粹」，川粉也不干示弱叫駡回去，雙方一來一往場面緊張。路透社記者光是在這個周六，就觀察到這樣緊張的場面上演至少六回，警方也放置隔離拒馬護欄，就是擔心一來一往衝突會變大。

其中一處流血衝突發生在華盛頓特區的聯合車站，幾位「反川」人士竟然出手攻擊一名川普支持者的頭部，該名支持者流血受傷倒地。醫護人員聞訊趕來將傷者救治送醫。



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華府警局發言人告訴路透社，警方一個上午就逮捕十多名滋事民眾，其中一人甚至攻擊警方，但報導未說明其它滋事民眾的政治立場。

川普迄今仍拒絕接受選舉結果，自認選舉不公，發動一些法律攻防戰試圖扭轉結局，同時，各地選務官員也回應，未觀察到選舉異常之情事。



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