蓬佩奧談台灣不屬中國 國務院：美對台主權無立場

美國國務卿蓬佩奧日前表示，台灣不是中國的一部分。國務院今天進一步闡述說，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」明顯不同，美國對台灣主權沒有立場。

國務院發言人答覆媒體詢問時，除了重申一貫的說法，提到台灣關係法與美中三項聯合公報，並加上了時任美國總統雷根給台灣的六項保證。這些保證其中一項是美國對台灣主權的立場沒有改變。

發言人指出，將近40年來，美國政策一直是以1979年台灣關係法、美中三公報與1982年雷根向台北提出的六項保證為指引。

發言人說：「美國長久以來採行一個中國政策，這跟北京的一個中國原則明顯不同，在一中原則下，中國共產黨主張對台灣擁有主權。美國對台灣的主權不採取立場。」

發言人說：「美國的根本利益在於台灣問題要以和平方式解決，不使用脅迫手段，而且方式必須讓兩岸人民都能接受，正如同北京所承諾。」

蓬佩奧（Mike Pompeo）日前接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問時表示，台灣並非中國的一部分，並說維持美國對台灣的承諾是共和與民主兩黨都支持的事。

主持人修伊特提問時說，中共內部有激進派有「瘋狂言論」，主張在必要時以武力奪回台灣，蓬佩奧是否認為中共應該清楚體認美方各黨派對台灣的承諾。

蓬佩奧答覆時說，應該要把話講清楚，台灣不是中國的一部分，雷根政府制定對台政策所做的工作時就承認這一點，過去30多年美國兩黨政府皆遵循這項政策。

他並說，美國兩黨確實有此共識，台灣是民主典範，中國應該要履行對台灣人民的承諾，而美國也透過軍售履行對台灣的義務，目的是要兩岸之間的承諾能夠實現。

蓬佩奧所謂中國對台灣的承諾，據信是指中國為了要跟美國建交提出的和平統一主張。美國官方歷年來一再表達的立場，重點在於台海兩岸問題應以和平方式解決，不得使用非和平手段，但既未認同中共對台的主權主張，也未曾給兩岸統一背書。