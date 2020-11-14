【看表演兼賞燈】超人氣劇團齊聚 台灣新北耶誕城童趣嘉年華今明登場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北歡樂耶誕城昨（13）日晚間熱鬧開城，其中最受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」活動今(14)、明(15)兩天於新北市市民廣場登場，由耶誕城主人桑塔熊、新北小客熱力開場歡慶十周年。主辦單位首日邀請「蘋果劇團」等兒童劇團熱鬧登場。

15日則邀請「如果兒童劇團」等知名兒童劇團輪番演出，並邀來東森YOYO的大哥哥、大姊姊們在台上帶領小朋友們唱唱跳跳，勢必掀起另一波活動高潮。

新北市政府表示，「童趣嘉年華」首日，偶偶偶劇團、蘋果劇團和杯子劇團，分別帶來偶戲表演「南方小島的故事」、兒童舞台劇「小冰冰與魔龍小乖」，以及物品劇「虎姑婆過耶誕」，透過精彩的故事題材及有趣的故事內容，孩子們在快樂觀看的時候，也潛移默化的學習劇中的教育意義，培養良好品格，達到寓教於樂的效果。

除了邀請高人氣的兒童劇團，今年活動也加入藝術表演元素，將具有韓國特色的「亂打瘋耶誕」搬上舞台。

表演者利用生活中的道具，編織出專屬本土絕無冷場的打擊樂演出，讓大小朋友看得目不轉睛！「耶誕百變泡泡」的泡泡奇幻體驗以及「歡樂耶誕小丑」與現場小朋友互動魔術跟雜耍，大大增加了小朋友活動參與度，讓今年活動精采度更勝以往！

國際團隊打造沉浸式「全臺唯一迪士尼光雕投影」（圖/ 新北市政府）

新北市政府表示，將於15日上場的「耶誕精靈幻彩秀」，將LED科技元素結合彩環、花式呼拉圈等舞蹈，特技演員力與美的展現，搭配炫麗的雷射光感效果，讓人彷彿穿梭在奇幻光效的舞台情境中，為新北歡樂耶誕城帶來華麗、驚豔的超視覺享受，保證讓觀眾大呼驚奇

曾擔任迪士尼動畫《阿拉丁》茉莉公主、《冰雪奇緣2》艾莎等中文版配唱的蔡永淳將接連兩天都會帶來精采表演，15日更將與《冰雪奇緣2》安娜中文版配唱的劉軒蓁，擔任壓軸演出，兩位實力派美聲現場原音呈現多首膾炙人口「迪士尼經典組曲」，重溫迪士尼歡樂魔法與真摯感動，絕對能讓迪士尼粉絲們熱血沸騰。

此外，新北歡樂耶誕城的童趣市集更是不容錯過！看準新北歡樂耶誕城人潮每年刷下新高，今年市集也吸引眾多高人氣商家進駐，包括文青系冰品、療癒系甜點以及手作課程！

另外，以「美食餐飲」、「生活選物」為主軸並結合部分貼近生活的手作、寵物、親子育樂等的「有趣市集」也來到新北歡樂耶誕城。

市集餐點融合台式創意與異國風味，像是超吸睛夢幻日式刨冰、萊茵守護神餅乾、點點甜甜耶誕帕菲杯、板橋無敵炸肉餅三明治等，兼具質感及趣味的市集體驗，伴大小朋友渡過歡樂周末，錯過就只能等明年，快來新北歡樂耶誕城逛一波，感受滿滿的耶誕氛圍吧！