台灣各縣市屋齡比一比　內政部：6都當中桃園最新、台北最舊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）內政部今天(14日) 公布最新統計，109年6月底住宅屋齡中位數為29.84年，若依6直轄市屋齡觀察，桃園市屋齡20年以下建物比率34.89%最新，而台北市屋齡超過40年建物比率高達40.39%，相對較其他直轄市高。

內政部為推動不動產交易資訊透明化，讓民眾更加了解住宅及不動產相關資訊，達到住宅資訊統一發布窗口目的，建置「內政部不動產資訊平台」，整合國內相關住宅及不動產資訊，其中「房屋稅籍住宅類數量」作為住宅供給重要指標之一。

根據最新統計，109年6月底住宅數量為881萬119宅，較108年同期增加8萬8284宅；住宅屋齡介於20至40年占47.65%最多、超過40年者占28.89%，20年以下者占23.46%。

進一步分析各縣市屋齡分布，各縣市屋齡大多集中於20至40年間，其中基隆市、台中市、台南市及嘉義市的占比逾5成；而屋齡在20年以下占比較高的縣市包括金門縣及新竹縣；另屋齡超過40年占比較高的縣市則有連江縣、澎湖縣、嘉義縣及台東縣。

中央社報導，若依6直轄市屋齡觀察，桃園市屋齡20年以下建物比率34.89%相對較其他直轄市高；台北市屋齡超過40年建物比率高達40.39%，相對較其他直轄市高。屋齡超過30年的建物比率，台北市高達70.58%，高雄市與台南市則約5成，而桃園市及台中市較低，分別為34.17%及38.98%。

在屋齡中位數方面，109年6月底房屋稅籍住宅數量的屋齡中位數為29.84年，其中以金門縣21.80年、新竹縣23.62年與桃園市24.97年較低，而連江縣40.82年、澎湖縣38.11年與嘉義縣36.99年較高，6個直轄市中以台北市36.82年較高。

在面積坪數方面，住宅面積以25至35坪者占25.33 %最多、15至25坪者占21.14%次之。平均每宅面積為39.91坪，其中以彰化縣51.56坪、苗栗縣51.19坪與南投縣49.22坪較高，新北市29.29坪、台北市29.95坪與基隆市30.59坪較低。

在構造別方面，因台灣地震發生頻率高，純磚造建築與加強磚造建築已非建築主流，109年6月底住宅構造主要以鋼筋混凝土者占68.30%為主，加強磚造者與磚、木、石造者仍分別占19.25%與7.73%。

至於住宅總樓層則以1至3層占45.72%最多、4至5層占22.20%次之、11至15層占14.05%再次之。