【武漢肺炎快訊】台灣11/14新增3境外移入個案　案599曾搭高鐵、新試劑揪出確診

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布，國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎)確定病例(案599至601)，分別自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境。



指揮中心表示，案599為40多歲本國籍女性，今(2020)年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返臺，入境迄今無症狀，11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性；為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性(Ct值33)，於今日確診。

案599是於檢疫期滿搭車返家途中接獲陽性通知，後續經調查個案座位旁無其他乘客，亦無與他人交談，且個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。

針對指揮中心今在記者會上宣布，境外移入確診者案599曾搭乘台灣高鐵。對此，《自由》引述台灣高鐵表示，在接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起、迄站進行全面消毒，並將該旅客搭乘列車送回基地進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸的站務人員及列車組員，高鐵已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康。

【新唐人LIVE直播】超連結 2020/11/14 14:00 中央流行疫情指揮中心記者會



此外，案600為30多歲印尼籍女性移工，11月7日來臺工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，於11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，因症狀持續，11月13日採檢通報，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心表示，案601為40多歲克羅埃西亞籍男性，平時即有鼻子過敏情形，今年7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診武漢肺炎，隔離14天後症狀緩解，且經複驗陰性故解除隔離。個案本次因受臺灣公司聘請，於10月29日來臺工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。

案601居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏故未通報；11月13日檢疫期滿，因臺灣公司要求，同日自費採檢，並於今日確診。目前已掌握個案接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內累計105,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含103,959例排除)，其中600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。