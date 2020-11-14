懷孕期間總是焦慮？ 台灣衛福部「好孕日記」超實用撇步解決孕媽煩惱！

讓準爸媽開心迎接新生命 衛福部「好孕日記」上線（圖/ 中央社） 讓準爸媽開心迎接新生命 衛福部「好孕日記」上線（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 台北綜合報導）許多準媽媽在懷孕期間總是容易擔心攝入營養是否足夠，怎麼吃才能確保寶寶健康。孕期有許多疑問卻不曉得該怎麼辦，對此，衛生福利部特別製作健康「好孕日記」，提供最實用的好孕撇步，幫助準爸媽用快樂的心情孕育健康的寶寶。

衛生福利部國民健康署整理「好孕4階段」，包括「備孕期」、「第1孕期」、「第2孕期」、「第3孕期」，解決準爸媽們對孕期各階段的疑惑。

國民健康署表示，理想懷孕年齡為20-35歲。如果在沒有避孕下，12個月以上有正常頻率的性生活，卻沒有成功受孕，可向專業婦產科醫師諮詢。也建議正在備孕的媽咪們，多運動、充足睡眠、放鬆心情，才能夠身心皆健康。

順利懷孕之後，政府補助10次產前檢查為必做檢查，定期接受產檢不僅可瞭解孕期各階段的身體狀況、胎兒是否發育良好，更重要的是，醫師可藉由各次產檢不同檢查項目及專業判斷，及早發現孕產期常見的合併症與併發症，以提供適切醫療照護與衛教指導。

而孕期增加體重建議參考BMI值調整，增加總重以10-14公斤為宜。準媽媽若出現產前出血（無論量多少）、持續或劇烈的頭痛或腹痛、噁心或嘔吐、有不明分泌物及持續腰痠與腹部變硬等症狀，都應立即就醫。

37週前若出現產兆（落紅、陣痛或破水），或是子宮規則性收縮、腹部悶痛、腹痛、下墜感、便意感、胎動較平常明顯減少等早產徵兆，應儘速就醫。

此外，隨著孕期週數增加，準媽媽的身心負擔也越來越明顯，因此家人的陪伴不可或缺，準父母的互相扶持與一起學習更是重要。

國民健康署提醒準爸爸，可以實際行動表達關懷之意，並主動參與哺餵嬰兒的產前學習，同時與準媽媽一起參加生產教育，於進入待產階段後，扮演適任的陪產者，引導準媽媽身體放鬆、給予按摩等，對夫妻感情與親子關係的建立都能立下良好基礎。