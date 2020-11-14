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振興三倍券擴大發放對象 在台外國人皆有份、估將惠及1萬2千人

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/14 11:33
經濟部次長林全能說明振興三倍券新增發放對象（圖/ 中央社）

經濟部次長林全能說明振興三倍券新增發放對象（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 台北綜合報導）經濟部加碼振興三倍券！11月16日起，除了持有效居留證的外籍配偶可以領取三倍券外，自11月16日起，將加碼發放振興三倍券給在台永久居留但不具國人配偶身分的外國人士，鼓勵振興國內經濟，預計將有1萬2千人受惠。

移民署表示，領取振興三倍券的國人外籍配偶、中、港、澳配偶，截至11月10日止，已達11萬3,370人，本次再加碼給在臺永久居留但不具國人配偶身分的外國人，使用期限一樣到今年年底，預計受惠人數達到1萬2千人。

經濟部表示，此次開放給永久居留證的外國人，和一般民眾領取方式一樣，可攜帶健保卡(或居留證)及1,000元直接去郵局領取，或是可選擇方便的數位三倍券，只要上三倍券官網簡單幾步驟，就能輕鬆完成綁定，馬上可享受各家業者推出的優惠好康。

此次三倍券確定加碼，是因為過去新住民、中國配偶可以領取三倍券，但沒有取得本國籍的外國人不能領取，為了讓長期居住在台灣的外國人，例如對台灣有特殊貢獻人士、高專人才及無私為台灣人風奉獻的神職人員等，也可以感受到台灣的溫暖，且剛好搭上外國人過聖誕節的習慣，此時發放三倍券，相信有一定刺激消費的效果。

移民署表示，若新住民但以應聘、投資或學生等事由在臺居留，只要在12月30日前電洽或親洽所在地的移民署服務站，提供「居留證號」及國人配偶「身分證統一編號」，經確認為國人配偶後，翌日下午3點半後即可辦理預購及領取。
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