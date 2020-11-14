2020印度排燈節台北賓館登場 吳釗燮：期盼台印雙邊關係持續成長

（台灣英文新聞/ 台北綜合報導）印度台北協會昨（14）日晚間在台北賓館舉辦「排燈節晚會」，外交部長吳釗燮致詞時表示，期許台灣跟印度兩國間各項合作及友好關係在各界努力下繼續成長，歡迎印度朋友選擇台灣作為他們的家園，並轉述蔡總統對印度的熱愛，期盼台灣與印度政府及民間更加瞭解，共創光明未來。

由吳德朗先生「台北印度音樂文化中心」及李眉君女士「在台印度人」社團共同舉辦的「印度排燈節晚會」，13日晚間在台北賓館登場。

台印兩國舞者表演印度古典及寶萊塢舞蹈，伴隨著悠揚的印度傳統音樂，現場在印度藝術及藍果麗（Rangoli）裝飾下，設置彩繪（Henna）攤位及播放印度文化影片，另也提供總統喜愛的鷹嘴豆咖哩（Chana Masala）等印度特色美食。

現場包括印度旅台僑領、企業家、學生代表約200人齊聚一堂，絢麗奪目，氣氛活潑，大家互祝新的一年驅走黑暗，迎來光明。

吳部長致詞特別感謝吳教授及李女士長期推動雙邊交流，期許台灣跟印度兩國間各項合作及友好關係在各界努力下繼續成長，歡迎印度朋友選擇台灣作為他們的家園，並轉述蔡總統對印度的熱愛，期盼台灣與印度政府及民間更加瞭解，共創光明未來。

印度台北協會長戴國瀾致詞時引述Diwali精神，期盼節慶帶來和平喜樂，也樂見印度文化能在台灣傳達友好情感。

在全球疫情嚴峻之際，臺灣與印度朋友一起慶祝，為彼此祝福打氣，格外溫馨，也期待未來兩國友誼持續深化。