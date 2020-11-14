WHA落幕前夕 葡萄牙媒體再讚台灣防疫典範

世界衛生大會（WHA）於13日落幕前夕，葡萄牙重要媒體「快報」在紙本全版及電子版以「台灣成功的秘密」為題，再度報導台灣防疫模式為全球典範。

報導指出，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情襲捲全球以來，台灣作為「幸運兒」，截至本週止，僅近600例確診，其中55例為本土感染；住院或隔離治療者不到50人，另只有7例死亡，距離上次社區感染超過210天。這個人口為葡萄牙兩倍的幸運海島國度，快速在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症侯群）疫情中學會因應之道，並成為今日的全球典範。

台灣的成就獲得科學界認證，美國疾病管制暨預防中心將其定位為極度低風險區。「美國醫學協會期刊」將台灣的成功策略形容為「社會如何快速應對危機並保護其公民利益的範例」，其主因有3：大數據資料庫分析、高科技與主動檢測，也是葡萄牙亟待努力的目標。

2019年12月底，世界衛生組織接獲中國武漢出現異常肺炎病患通報時，台灣開始實施相關措施，要求自武漢入境者須隔離2週、派醫療人員赴中國評估，並成立中央流行疫情指揮中心。所有一切均發生於1月出現首名確診病例，以及中國將武漢封城前。1月底，除備有1100個負壓隔離病房外，台灣已確保4400萬個醫療口罩，價格固定，軍隊也投入口罩生產線。

文章寫道，台灣在5週內快速採取124項措施。儘管當時全球仍否認使用口罩需要、體溫控管及關閉航線的必要性，台灣仍確實執行。3月時，對於外籍旅客，僅必要旅行或外交人員得以入境，而在2003年對抗SARS時採用的體溫控管及使用口罩等措施被重新啟動。

台灣如何成為檢測總數最少國家之一？「資訊結合科技，成為決定性的武器。」病狀及行動路徑等相關資訊被用於辨識傳染鏈，由中央流行疫情指揮中心監控，並與衛生部門、藥局及境管單位等分享，旅客入境台灣後即透過數位追蹤。藥局口罩庫存地圖及高風險區的指示等，也都透過數位科技清楚標示。

報導表示，台灣除了如葡萄牙舉辦新聞說明會，使民眾瞭解最新情形外，也成立打擊假訊息的真相查核辦公室。各大城市均設有市民專線，以避免線路超載。雖台灣文化與歐洲或北美不同，但部分措施仍值得效法。截至6月台灣已與32國舉辦逾80場線上會議，分享台灣防疫模式。

葡萄牙「快報」成立於1973年，同時發行紙本週刊及每天電子報，自2017年起總發行量躍至葡國第2，曾獲選為最受葡人信賴媒體之一，也被視為葡國政治家培育的搖籃，現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）曾任該報總編輯。「快報」除於3月底刊出「台灣如何從起跑點控制武漢肺炎疫情」專文外，也於10月專訪外交部長吳釗燮。