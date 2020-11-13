台灣華文朗讀節名人跨界發聲　美秀集團憶兒時登台北華山舞台

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2020華文朗讀節邀請台灣各界名人跨界朗讀，並推薦必讀好書，多元帶出活動核心精神，自即日起台北華山登場。

第8屆華文朗讀節以「為新日常而讀」命題，帶來為期30天的美好聲音與朗讀活動，美秀樂團更將跨界精彩朗讀。文化部李永得部長出席開幕表示，華文朗讀節以「出版為核心的跨界創價平台」，正是文化部現在推動出版政策的核心理念。

華文朗讀節分為三大軸線：「自由的詩」、「華文朗讀節PODCAST」、「跨界朗讀」，並首度加入「展」的元素，開闢「2020華文朗讀節精神展區」，展期也延長到30天，觀眾可看到為新日常推薦的文本、珍貴的名作家第一本書、華文最美的聲音，以及熱血青春校刊。

華文朗讀節精神展區之二「選——新日常之讀」中，華山1914文創產業園區從未揭開的神祕冰箱，就要首度掀起蓋頭、公開亮相。推測已經高齡90歲的爺奶級木製冰箱，承載著酒廠時代「研究股」時期的研發保存任務，但現在你可以在打開冰箱時聽到由江振誠、方序中、劉耕銘、詹朴等四位名人分別推薦的本年度必讀選書。

「第一本書也許青澀，卻也呈現出作者最無畏的衝勁與活力」，第三展區「探——作家的第一本書」帶你回到過去，讓白先勇、席慕蓉、詹宏志等六位作家的第一本書，以當年的面貌和你對視。

第30屆金曲獎最佳樂團、最佳新人的入圍者「美秀集團」，主唱狗柏以兒時媽媽朗讀的記憶創造出《馬克吐溫》這首歌，將在11/26「朗讀劇場」跨界邀請到美秀集團登上華山Legacy Taipei舞台，以《馬克吐溫》為核心，帶來一場前所未有的「音樂×朗讀」的精采演出。

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今年首度加入展覽（圖/台灣英文新聞）