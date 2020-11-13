好好玩！草率季「開天窗」台北聚集人潮看書聽音樂　慶台灣同婚元年歌手親簽音樂合輯

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第五屆草率季首次進駐台北華山舉行，為期三天的活動聚集海內外超過275組創作者，創下歷屆之最，首次開放「自由倡議區」讓業者盡情發揮，可見獨立書店、文創工作者、畫廊等前來擺攤，開幕首(13)日即吸引大批人潮。

2020草率季主題定調「開天窗」，許多人看到的當下，都不禁捏把冷汗害怕活動真的會「開天窗」，然而，「窗」代表某種通道，來自人都需要開窗呼吸，都有去外面世界闖蕩的渴望，另一層面的意思則來自報業，當時媒體為抗議高壓政權及審查制度，刻意在報紙上留下空缺希望讀者知道真相，也和草率季的精神不謀而合。

今年首次增設「自由倡議區」，邀請「台灣同志彩虹平權大平台」、「台灣人權促進會」、「地球公民基金會」等NGO組織，其中，「同志彩虹平權大平台」慶同婚週年與國際非營利組織 Red Hot Organization 合作錄製的音樂合輯《T-POP: No Fear In Love》（踢趴噗：勇敢的愛），收錄9m88、盧廣仲、鄭宜農等新編代表作，現場帶來其親筆簽名唱片，透過音樂支持多元成家，也首次亮相彩虹枕頭套等商品。



東京藝術書展（圖/台灣英文新聞）



國家漫畫博物館（圖/台灣英文新聞）

有趣的是，雖然草率季以藝術書展為號召，但越來越多業者將此活動視為新產品亮相平台，帶來不僅是書本的產品，主辦單位也規劃藝術裝置、音樂表演、美味市集等，讓活動更自由多元；其中，入口處的泡泡藝術，也是因應疫情而設，讓人聯想到洗手或旅遊泡泡，十分符合時事。

策展團隊說，東京藝術書展今年因為疫情無法前來，甚至在日本也無法舉行藝術書展，所以發起線上虛擬書展募資計畫(Virtual Art Book Fair)，現場展出該計畫內容及限量刊物，可於現場預購；台灣高人氣的插畫家「いくいく小高潮色計事務所」延續色色、動物、旅行主題，搭建一座「防疫生活的性愛美術館」，帶來和防疫相關的趣味創作。

此外，將設址台中的國家漫畫博物館也來參展，不僅帶來多本古董級台灣老漫畫，包含本土少女漫畫《漢堡漫畫》、《太空電人》、《人魔情怨》等武俠漫畫於現場展示；11月發行的館刊《漫射報》創刊號（月刊），也將率先登場邀請大家一起談論漫畫。

草率季2.o‧開天窗

2O2O Taipei Art Book Fair & Window

日期 ➔ 2O2O.11/13 – 11/15 12:OO – 2O:OO

地點 ➔ 華山1914文化創意產業園區 東二 BCD棟

官網 ➔ https://taipeiartbookfair.com

售票連結 ➔ https://reurl.cc/8nNxrb



DJ演出時間表(圖/官方臉書)