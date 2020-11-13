陳吉仲：萊劑美豬美牛半衰期代謝速度快 24小時內就能代謝8成

陳吉仲今天接受媒體聯訪時表示，美牛大部分使用萊克多巴胺，但其代謝速度快，24小時內就能代謝8成。（圖/中央社） 陳吉仲今天接受媒體聯訪時表示，美牛大部分使用萊克多巴胺，但其代謝速度快，24小時內就能代謝8成。（圖/中央社） (來源 中央社)

行政院發言人丁怡銘昨天指台北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，店家出示未檢出證明反駁。農委會主委陳吉仲今天說，美牛大部分使用萊克多巴胺，但其代謝速度快，24小時內就能代謝8成。



丁怡銘昨天在行政院會後記者會回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，但店家出示未檢出萊克多巴胺的證明，引發爭議。



陳吉仲今天接受媒體聯訪時表示，前總統馬英九2012年開放美國牛肉時，當時就是針對含萊克多巴胺的美國牛肉進口，而目前台灣有進口且使用有萊克多巴胺藥證的就是美國、澳洲、紐西蘭及加拿大，這當中只有美國用飼料飼養肉牛，才會有添加萊克多巴胺。



陳吉仲也提到，萊克多巴胺在牛肉或是豬肉的半衰期代謝速度很快，24小時內就會代謝8成，農民都在屠宰前2天停止使用萊劑，主因半衰期跟代謝快，殘留量會大幅度衰減，但最後檢測仍要符合安全容許量，考量這些後，美國牛肉大部分都是使用萊克多巴胺。



陳吉仲強調，他並非針對單一店面，而是在說專業科學的證據，大家也可以請教獸醫專業去了解萊劑牛肉或是豬肉的半衰期，他也提到，到台灣的豬肉中，最後會有萊劑的就是從美國來的，因此標示產地來源國就是對消費者有具體保證，如果擔心風險，也鼓勵國人買國產豬。