全球氣候暖化延長颱風壽命 內陸地區受災機率

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）每當夏秋之際台灣都常有颱風侵襲，中央山脈由於會破壞颱風結構讓其提早消逝，被台灣人戲稱為「護國神山」，然而，你知道在全球氣候變遷之下，更暖的氣溫會讓颱風這類的熱帶低壓可以在陸地上「存活」更久，及造成更大的損失嗎？

以往，專家學者都認為熱帶低壓在登陸後，其威力會快速減弱，最後造成其「死亡」，然而，沖繩科學技術大學院大學 (Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University)發布在〈自然〉期刊(Nature)的研究卻發現，在過去的50年內熱帶低壓可以在陸地上滯留的時間正逐漸變長，存活時間甚至已經變成了兩倍。

根據過往紀錄，1960年代的熱帶氣旋在登陸後第一天就會失去大約75%的密集度，而現在已經減緩到50%，而隨著熱帶氣旋登陸後能滯留的時間變長，潛在可造成的傷害也會比以往大。

研究指出，熱帶氣旋生成後，需仰賴溫暖而濕潤的海洋供給其「能量」，一旦登陸後就會喪失海洋的補給，在乾燥的陸地上逐漸衰弱而消失，然而隨著暖化狀況逐漸嚴重，熱帶氣旋在溫暖的氣候中消失速度已經減緩，這即有可能是因為氣旋在移動過程中可以持續吸收大量溫暖水氣，等於是攜帶了「補充燃料槽」所致。

事實上，今(2020)年北大西洋地區規模大到可以被命名的颶風數量大增，在本(11)月10日生成的熱帶氣旋「塞塔」(Theta)已是2020年的第29個熱帶氣旋，打破2005年28個熱帶氣旋的紀錄，而在加勒比海環境仍合適且氣旋季仍未結束的情況下，仍可能會有更多生成。

研究負責人Pinaki Chakraborty教授警告，隨著氣候持續加溫，熱帶氣旋衰亡的速度還會繼續減緩，屆時，這些更強勁的氣旋就可以入侵以往無法抵達的內陸地區，帶來前所未見的傷害。