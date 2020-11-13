大直英迪格酒店 「OFF MENU TAIWAN」美食嘉年華住房專案

受到各路饕家矚目，於12月4至6日連續三天晚上在台北大直英迪格酒店舉辦的「OFF NENU TAIWAN」美食嘉年華，由於聚集10位各有擅場的主廚與10顆米其林星星，儘管票價不菲，仍舊一位難求。趁此難得機會，台北大直英迪格酒店推出僅有10組，每組9,999元（含稅與服務費）的「OFF MENU TAIWAN」住房專案，包括雙人入住套房一晚與豐盛早餐，再加送2張總價9,000元的「OFF MENU TAIWAN」入場券，等於入住套房一晚加上雙人豐盛早餐只要999！訂房請致電02-3518-7724／7727由專人服務。

去（2019）年在香港首度舉辦並引發熱烈迴響的「OFF MENU」，活動宗旨是將平面雜誌、線上媒體所刊載的高品質美食生活資訊，轉換成線下的實體活動。以「OFF MENU」為名，更顯出活動要做「菜單上不會出現，料理令人驚豔」的決心；受邀的主廚走出餐廳、獻上嶄新料理，而消費者則能品味多種新創餐點，體驗不同生活風格。原本今年選定在亞洲數國共襄盛舉，未料最後卻只有Taiwan Tatler在防疫有成的台灣如期舉行。

甫於今年1月1日對外營運的台北大直英迪格酒店，雖然同樣受到疫情衝擊，但仍欣然同意成為這場饗宴的主辦場地。總經理胡愛偉表示，能如期舉辦「OFF NENU TAIWAN」是台灣人民齊心防疫展現的成果，這場為期三天的美食盛宴，以「Heritage」傳承在地文化為主題，請到MUME、logy、態芮Taïrroir等米其林星級餐廳主廚坐鎮，並有人氣超夯的WA-SHU+1和ROOM by Le Kief提供特製調酒，加上總是一位難求的潛力甜點店HUGH LAB發揮巧思，創作餐廳菜單上沒有的私房料理，整個活動精采可期。之後再直接隨著帶有些許迷幻感，有如磚牆倒映河上波瀾的走廊壁畫步入當晚下榻的套房，讓牆面的大型彩繪與特別訂製的地毯，訴說昔日基隆河上龍舟競技、基隆河畔養鴨人家的故事；或是在趁玩興尚未退去時，在專屬景觀陽台上一覽台北不眠的迷人天際線，沉浸台北大直英迪格酒店結合在地歷史與當代設計所呈現的獨特魅力，是多麼美好而簡單，純粹而感動的城市體驗。」

而對於已購票參與「OFF NENU TAIWAN」的消費者，憑活動當日手環入住台北大直英迪格酒店，可享3,800元（含稅與服務費）入住高級客房含雙人早餐的ㄇ專屬特別優惠。了解更多資訊歡迎撥打專線：02-3518-7724、7727由專人服務，或上台北大直英迪格酒店臉書專頁 隨時掌握最新餐飲住宿優惠訊息。