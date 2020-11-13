萬里蟹富基海鮮拼盤 一次嚐到新北優質海鮮！

偽出國正夯， 去過歐美的饕客對於歐美式的海鮮料理應該都不陌生， 其中最有名的法式海鮮拼盤Plateau de Fruits de Mer最讓人津津樂道，生食海鮮天然原味，佐搭塔塔、檸檬、 莎莎醬等，讓人一口滿滿都是新鮮海味。現在，北海岸也吃的到了！ 快跟著萬里蟹來趟味蕾小旅行！以盛產的萬里蟹為主角， 即日起推出「萬里蟹富基海鮮拼盤」，可內用外帶、甚至電話宅配， 不論在哪裡，都能輕鬆將當令海味吃好吃滿！

富基漁港是萬里蟹卸貨港之一， 身為最靠近漁港的富基漁產品銷售中心（簡稱富基漁市）， 擁有規格最好，鮮度絕佳的優質海產，由最懂海鮮怎麼吃的富基漁港 漁村媽媽協力企畫，推出「萬里蟹X富基海鮮拼盤」，當然！ 為了考量國人飲食習慣，漁村媽媽們先將海鮮一律汆燙到適當熟度， 保留食材鮮甜，突顯海磯風味，汆燙後海鮮經過冷藏後，肉質更顯Q 彈鮮甜，搭配自己喜好的塔塔、美乃滋、莎莎醬或是台式醬汁， 就彷彿讓人來到法國海邊小鎮，偽出國實至名歸！

為提供愛海鮮饕客多樣化選擇， 富基魚市裡攤商推出各式海鮮互相搭配， 每攤商都推出最自豪的海鮮明星商品，以一組2000元經濟版到2 800元豪華版供應饕客外帶、宅配等，裡面可包括萬里蟹、龍蝦、 深澳透抽、貢寮鮑、海蝦、鳳螺、蛤蜊等在地優質海鮮， 兼顧所有挑嘴饕客味蕾，當然，對於現場吃的遊客， 富基海鮮拼盤也有宴席、餐廳版供饕客內用， 對於愛海鮮又是選擇困難症患者的人，不妨也可以多多參考！ 吃完再外帶，我人在法國！

照片來源：新北市政府漁業處提供