萬里蟹富基海鮮拼盤 一次嚐到新北優質海鮮！

照片來源：新北市政府漁業處提供
照片來源：新北市政府漁業處提供
偽出國正夯，去過歐美的饕客對於歐美式的海鮮料理應該都不陌生，其中最有名的法式海鮮拼盤Plateau de Fruits de Mer最讓人津津樂道，生食海鮮天然原味，佐搭塔塔、檸檬、莎莎醬等，讓人一口滿滿都是新鮮海味。現在，北海岸也吃的到了！快跟著萬里蟹來趟味蕾小旅行！以盛產的萬里蟹為主角，即日起推出「萬里蟹富基海鮮拼盤」，可內用外帶、甚至電話宅配，不論在哪裡，都能輕鬆將當令海味吃好吃滿！
富基漁港是萬里蟹卸貨港之一，身為最靠近漁港的富基漁產品銷售中心（簡稱富基漁市），擁有規格最好，鮮度絕佳的優質海產，由最懂海鮮怎麼吃的富基漁港漁村媽媽協力企畫，推出「萬里蟹X富基海鮮拼盤」，當然！為了考量國人飲食習慣，漁村媽媽們先將海鮮一律汆燙到適當熟度，保留食材鮮甜，突顯海磯風味，汆燙後海鮮經過冷藏後，肉質更顯Q彈鮮甜，搭配自己喜好的塔塔、美乃滋、莎莎醬或是台式醬汁，就彷彿讓人來到法國海邊小鎮，偽出國實至名歸！
為提供愛海鮮饕客多樣化選擇，富基魚市裡攤商推出各式海鮮互相搭配，每攤商都推出最自豪的海鮮明星商品，以一組2000元經濟版到2800元豪華版供應饕客外帶、宅配等，裡面可包括萬里蟹、龍蝦、深澳透抽、貢寮鮑、海蝦、鳳螺、蛤蜊等在地優質海鮮，兼顧所有挑嘴饕客味蕾，當然，對於現場吃的遊客，富基海鮮拼盤也有宴席、餐廳版供饕客內用，對於愛海鮮又是選擇困難症患者的人，不妨也可以多多參考！吃完再外帶，我人在法國！
照片來源：新北市政府漁業處提供