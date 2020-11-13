新北市政府於今(13)日起連續2天舉辦「 2020新北科學教育嘉年華-勇闖賽恩斯島」活動， 將新莊體育館打造為大型賽恩斯(science)島， 以科學家達爾文登島冒險為主題，副市長謝政達化身Dr.謝， 跟豐年國小學生搭乘「新北小獵犬號」挑戰科學叢林攤位「 泰山獅吼」、「科學迷宮島」及「我的小獵犬號」等任務， 體驗全國最大科學島，讓新北帶動科普風潮。 現場也擺設大型科學紙迷宮，共吸引超過2,000人次參與， 活動現場熱鬧非凡。

本次活動分為五大主題區，共設置54個科學創意攤位，包含「 科學叢林攤位區」、「樂閱草原(科普閱讀區)」、「科創群島」、 「科學迷宮島」及「臺灣科學節專區」， 其中五股國小以電磁鐵原理設計「叢林猴子抓抓樂」、林口國中「 輕功水上漂」讓筆跡漂浮在水面、金山高中利用電路設計進階版的「 鏡像反射電流急擊棒」等科學創意攤位，共分6條闖關路線， 只要挑戰完成9關，即可兌換精美小禮物， 讓闖關活動除了體驗動手做的樂趣外，也從中學習科學新知。

另外「科創群島」邀請LIS情境科學教材、 臺北市立美術館兒童藝術中心、 新北市STEAM大聯盟總部及林口國中等產官學單位設置3大跨域 工作坊，提供充滿創意的科學手作課程250名額。 今日活動也響應2020第一屆臺灣科學節主題「我的地球， 我來關懷」，邀請國立海洋科技博物館及國立臺灣海洋大學， 共同設置永續能源議題之體驗攤位。 另外首度將觀眾席化身為最舒適的「樂閱草原」， 提供科普閱讀活動，讓科普閱讀也能很文青。除此之外， 於舞臺區定時推出「科普趣味擂臺賽」快閃活動，藉由「 誰是科普金頭腦」競賽搶答之趣味方式， 增進學生科普知識及親子互動。

謝政達副市長表示，「科學素養」是人才培育的關鍵， 更是新北市未來推動科學教育的目標。未來將持續以「校校有科普」 及「跨域扎科學」目標，結合產官學資源推動跨域課程、 升級實驗設備、培育科研人才並規劃科普活動， 讓科學教育在新北校園遍地開花。這次活動也是「 2020新北STEAM生活月」系列活動之一， 讓親師生結合生活與學習，給孩子帶著走的能力， 活動資訊請上官方網站(http://www.ntpc- steam-2020event.com.tw/)。