中華電信智慧客服創新應用榮獲CSEA卓越客服大獎

台灣客服中心發展協會舉辦2020年CSEA「 卓越客服大獎」，國內電信、金融、 科技及物流等多家公司角逐13項公司及9項團隊獎項。 中華電信積極發展智慧客服創新應用，打造最佳客戶體驗， 並以ICT資通訊科技支援政府防疫，有效協助政府進行疫情管控， 11月12日獲頒「最佳智能系統應用企業」及「最佳客服管理企業 」獎項，集團子公司宏華國際亦獲得「最佳客戶服務企業」及「最佳 客服承攬團隊」兩獎項。

中華電信為提供客戶更優質的服務體驗， 近年來積極發展智慧客服創新應用。 2018年導入文字客服機器人，成功打造人機協作新模式， 2020年IVR語音導航核證上線，透過自主研發具備語音辨識、 語意理解、語音合成、 自動化回饋學習及彈性調整機制等五項核心技能之AI客服機器人， 執行客戶進線之語音導航及核證工作，大幅提升客服作業效率，榮獲 「最佳智能系統應用企業」獎項。

從今年年初新冠肺炎疫情爆發以來， 中華電信就以ICT資通訊科技支援政府防疫， 包括設計提供防疫手機、開發電子圍籬監控系統、 大數據分析疫情足跡等創新作為，有效協助政府進行疫情管控。 中華電信更於農曆春節台灣首例確診個案開始， 動員四個客服中心專線人力，並調度場地、座席、 系統及電路等資源，機動調整IVR語音，快速建置KM知識庫， 啟動居家檢疫主動關懷，創下單日最高應答量4.7萬通， 全力協助疾管署因應1922防疫專線暴增之話務， 充分展現客服營運管理之應變能力，榮獲「最佳客服管理企業」 獎項。

另中華電信集團子公司宏華國際整合門市、客服、網路等三大通路， 提供客戶全面性、即時性、便利性、專業性與關懷性之服務， 三度蟬連「最佳客戶服務企業」，並榮獲「最佳客服承攬團隊」 獎項。

中華電信十分榮幸獲得2020年CSEA卓越客服大獎肯定! 展望未來，仍將秉持「創新、優質、感動、信賴」之企業使命， 為客戶打造最佳體驗而努力。

臺灣客服中心發展協會(TCCDA)為鼓勵客服產業， 2017年起創設專屬於客服中心「CSEA卓越客服大獎」， 以彰顯表現優異之客服相關企業團體及個人， 堪稱國內客服產業年度最高榮譽。