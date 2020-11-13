中華電信智慧客服創新應用榮獲CSEA卓越客服大獎

台灣客服中心發展協會舉辦2020年CSEA「卓越客服大獎」，國內電信、金融、科技及物流等多家公司角逐13項公司及9項團隊獎項。中華電信積極發展智慧客服創新應用，打造最佳客戶體驗，並以ICT資通訊科技支援政府防疫，有效協助政府進行疫情管控，11月12日獲頒「最佳智能系統應用企業」及「最佳客服管理企業」獎項，集團子公司宏華國際亦獲得「最佳客戶服務企業」及「最佳客服承攬團隊」兩獎項。
中華電信為提供客戶更優質的服務體驗，近年來積極發展智慧客服創新應用。2018年導入文字客服機器人，成功打造人機協作新模式，2020年IVR語音導航核證上線，透過自主研發具備語音辨識、語意理解、語音合成、自動化回饋學習及彈性調整機制等五項核心技能之AI客服機器人，執行客戶進線之語音導航及核證工作，大幅提升客服作業效率，榮獲「最佳智能系統應用企業」獎項。
從今年年初新冠肺炎疫情爆發以來，中華電信就以ICT資通訊科技支援政府防疫，包括設計提供防疫手機、開發電子圍籬監控系統、大數據分析疫情足跡等創新作為，有效協助政府進行疫情管控。中華電信更於農曆春節台灣首例確診個案開始，動員四個客服中心專線人力，並調度場地、座席、系統及電路等資源，機動調整IVR語音，快速建置KM知識庫，啟動居家檢疫主動關懷，創下單日最高應答量4.7萬通，全力協助疾管署因應1922防疫專線暴增之話務，充分展現客服營運管理之應變能力，榮獲「最佳客服管理企業」獎項。
另中華電信集團子公司宏華國際整合門市、客服、網路等三大通路，提供客戶全面性、即時性、便利性、專業性與關懷性之服務，三度蟬連「最佳客戶服務企業」，並榮獲「最佳客服承攬團隊」獎項。
中華電信十分榮幸獲得2020年CSEA卓越客服大獎肯定! 展望未來，仍將秉持「創新、優質、感動、信賴」之企業使命，為客戶打造最佳體驗而努力。
臺灣客服中心發展協會(TCCDA)為鼓勵客服產業，2017年起創設專屬於客服中心「CSEA卓越客服大獎」，以彰顯表現優異之客服相關企業團體及個人，堪稱國內客服產業年度最高榮譽。