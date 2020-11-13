走進鄒族的森林記憶庫 林務局發表《鄒的植物書》

(台灣英文新聞)由林務局發行、鄒族高德生長老口述編撰、種籽設計操刀美編的《 鄒的植物書》(Plant Book of TSOU)一書，今（13）日在華山文創園區西5-2館舉行新書 發表會。書中提及鄒族音樂家高一生作品《杜鵑山的回憶》， 也邀來高一生先生的孫女、知名鄒族女歌手高蕾雅現場演唱。 會場上也利用「飲食之森：鄒的可食植物設計」， 使用刺蔥等廿種可食植物進行食物設計， 揉合文化傳統與創新手法創作料理， 讓來賓皆能親身體驗鄒族特色植物之美。

鄒族的創世神話之一說，天神自玉山降臨，搖動楓香落下了果， 創造出鄒族祖先，鄒民俯仰於森林間，作為自然的管理人。 以森林為家的鄒族人口耳相傳「一草一木」的山林寶典， 林務局嘉義林區管理處先前委託臺東大學劉烱錫教授協同特富野部落 高德生長老，進行鄒族文化脈絡植物的調查研究工作， 經過田野調查與耆老訪談，記錄了近三百餘種植物， 以學術調研基底，加入美學轉化，豐富了鄒族植物故事性與美麗， 展現繽紛《鄒的植物書》。

林務局局長林華慶表示，《鄒的植物書》 是一部由人與植物共構的記憶庫，記載植物在鄒族生活裡的應用、 典故、技藝，彙整了鄒的自然文化智慧。鄒族人看待植物獨樹一格， 整座森林就像鄒族的書庫， 從用於祭祀的神聖植物到童年野趣的信手拈來， 鋪陳出部落生活的點點滴滴，一草一木都有繽紛故事。 我們何其有幸，只要翻開書頁，就能由鄒人領路， 帶我們走進多采多姿的鄒族植物世界。

無論是傳說──如地底小矮人贈小米，語言特色── 如五節芒的各部位、成熟階段、採集用途都各有名稱， 或者儀式術法──像是只有巫師才懂的小舌菊和臺灣藜魔法、 象徵男子會所的黃藤與雀榕、收納靈魂家廟的茄苳、 還有藏有戀愛秘方的大葉骨碎補……，一篇篇連結山林與文化、 連結靈與人的植物記述，都隱含了祖先的智慧，並將代代傳承下去。

林務局指出，本書將鄒族的民俗植物運用加以分門別類， 除了植物相關的神聖或鬼神傳說外，還包括獵人眼中的植物、 用於建築或家室生活起居的植物、 有著療效或相互剋制的醫補忌避植物、用來製作童玩的植物， 以及農耕畜牧的植物等，書中每一種植物皆以插畫呈現， 對應著鄒語與學名，它不只是一本植物書， 更是鄒族智慧在植物身上析出的結晶。

對本書有興趣的朋友們，可至國家書店洽詢（地址： 台北市中山區松江路209號，電話：02-25180207)， 或至網路訂購（購書網址：https://www. govbooks.com.tw/books/129135)。