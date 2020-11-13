（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對印鑑文化執著已有數百年的日本，終於要告別個人印章時代了嗎？內閣府官員今（13）日透露，政府將採取大刀闊斧的行政效能改革，未來多數正式文件將不再需要一一蓋章。

《路透》報導，日本約15,000項行政程序將不再需要蓋章，但有83項仍需用印，包括汽車登記等業務。至於確切執行時間，目前尚未定案。

日本人對印章的「癡迷」程度，連皮卡丘也不放過。日前就有業者推出寶可夢系列刻章服務，客製化特定寶可夢角色，部分銀行、郵局與宅配都接受以此種俏皮印章取代簽名。

日本用印文化乃是數千年前源自中國，並於1800年代中期正式實行。為了推動數位科技，簡化行政流程，刺激經濟，新首相菅義偉上任以來便極力推動「去印」化。

值新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐之際，此一改革也有助防止病毒傳播。隨著愈來愈多人在家遠距工作，遇到需要用印的業務、合約，許多人仍得冒著風險前赴辦公室，只為「蓋個章」，對此民間早已怨聲載道。

然而，推動去印化雖與時俱進，對相關產業卻不啻是生計威脅。內閣府特命擔當大臣河野太郎日前在推特貼了一張圖片，上頭刻印著「廢除印鑑」字樣，即引來爭議，上週甚至激起「全日本印章產業協會」（All Japan Seal Industry Association）強烈抗議。該協會成員共有890個印鑑製造商與銷售業者，從業人員達1億2,600萬人。

印鑑大國難抵時代浪潮 日本正式文件無須再蓋章