(台灣英文新聞/國際組綜合報導)中國官媒配合黨的大外宣從未停歇,但當大外宣素材被美國記者抓包是假的,那可怎麼辦?

自由亞洲電台(RFA)報導,中國《人民日報》推特英文帳號11日發了一個兩分鐘的飛機組裝縮時視頻,推文寫道:「帶你看看在中國如何組裝民航飛機(Timelapse video takes you inside the process of how a passenger plane is assembled in China)。」

這個所謂宣揚國力的貼文,很快地在12日被美國記者傅才德(Mike Forsythe)發現是官媒挪用美國波音787客機的影片,傅才德轉推並酸:「嗯,這是波音787在美國組裝的影像,加油好嗎。」

有網友笑回:影片中的美國國旗好大一面,其實很明顯,忘了P掉影片中美國國旗,真糗。

不過截至13日,人民日報該山寨影片推文已被移除。