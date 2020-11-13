台灣大學又傳男學生墜樓、多處骨折　五天內已發生3起事故

台灣大學11日晚間發生一名中國籍男學生在宿舍內身亡，事發後有學生在宿舍外擺上鮮花和小紙條致意。中央社 台灣大學11日晚間發生一名中國籍男學生在宿舍內身亡，事發後有學生在宿舍外擺上鮮花和小紙條致意。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）一名20多歲男性學生今天(13日) 下午在台灣大學內疑從高處墜落，台北市警消獲報到場後，立即把人送往台大醫院，傷者送醫時意識不清，且身上多處骨折，詳細案發原因仍待調查釐清。

北市警消下午2時許獲報，台灣大學社會科學院附近有救護案，立即派員到場，警消到場發現，一名年約20多歲男性學生，疑從高處墜落至地下，立即把人送醫。

不久前台大校園才發生過兩起學生不幸死亡事件。其中11月9日為一名女學生墜樓案，警消獲報後協助送醫搶救，20歲楊姓女學生傷重不治。

隔兩天後也就是11日，台大一名26歲吳姓男學生近日和家人失聯，經協請校方協助，發現其宿舍房門反鎖。北市警消11日獲報後破門而入，發現吳男因病輕生且死亡一段時間，現場留有遺書。

中央社報導，台灣大學11日晚間在宿舍內身亡的學生是中國籍，事發後有學生在宿舍外擺上鮮花和小紙條致意。

台灣大學校園9日發生一起女學生墜樓事件，11日晚間再度傳出一名男學生於宿舍內身亡，台大校長管中閔12日中午曾緊急召開全校院系所主管會議，希望加強校園學生心理輔導與促進心理健康。

台大學務處心理輔導中心12日表示，明年(2021年) 可能再增加6名兼任輔導教師，同時也協商開放部分夜間電話輔導專線，以顧及學生緊急需求。

台大學務處學生心理輔導中心主任廖士程提到，學校這兩年專任心理輔導老師，由原來9名專任大幅增加到25名專任，另外還有21名兼任老師，明年可能再增加6名兼任老師，這樣的師生輔導比在全國大專算是相對高，但似乎仍無法滿足學生需求，目前也在協商兼任的輔導老師，開放部分夜間電話聯絡輔導專線，顧及學生緊急需求。

廖士程指出，衛福部資料顯示，近兩年15到24歲的輕生人數明顯攀升，校內學生多數介於此年齡層，他也提醒與會教師注意學生須高度關切的10大面向，如有睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛物送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，平常師生互動中如有察覺類似警訊，就可及時採取關懷行動。

「發展與維持一種治療關係是降低自殺風險的核心」，廖士程也鼓勵每名師生發揮守門人概念，人人有責，而心輔中心也有線上學習資源，可利用手機或電腦了解學習，老師也可將此資源介紹給學生使用，除了可增加個人隱私，也減少申請諮商的排隊等候時間。