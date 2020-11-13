【香港新冠疫情堪憂】連日起多例感染源不明個案　專家憂爆發第4波疫情

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）香港新冠肺炎疫情確診個案有上升趨勢，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受港台節目訪問表示，近日持續在不同社區出現多例本土感染源不明個案，認為存在爆發第四波疫情的可能性，情況令人擔心。

據香港01報導，香港新冠肺炎疫情有惡化趨勢，昨（12）日新增23例確診，其中16例為境外移入個案，7例為本土個案，但就有6例為感染源不明個案，包括5名司機。而且一名42歲的確診個案，任職於近400人的公司，不僅同事要檢疫，潛伏期還曾去過2、300人的婚宴，同桌吃飯的人也得檢疫，再加上其密切接觸者中，有人為教師或學生，連帶影響４間中小學及幼稚園都要停課。

到了今（13）日凌晨，香港又新增6例確診，包含4例本土病例、2例境外移入。本土病例部分，共有2例感染源不明，香港目前累計確診達5437例。

報導引述許樹昌今日接受香港電台訪問時說法，當初第三波疫情開始，先出現個位數確診，後來急升至雙位數，再演變為三位數，當中亦涉及司機群組，且個案感染源不明個案，狀況與目前情況類似，但仍需要時間再做追蹤及觀察，目前應要盡快遏止疫情，包括為高危群組做檢測，盡快將陽性個隔離，以防繼續在社區傳播。

許樹昌表示，目前疫情主要涉及司機群組、大埔區的群組，相信短時間內未必會再放寬社交措施，甚至視乎疫情發展，有機會再度收緊。他認為，司機屬高危的行業，因為有機會接載不同客人，假若司機確診數字持續上升，而檢測結果未如理想，就要考慮強制檢測。

另外，近日本土確診個案的病毒枺與尼泊爾個案相似，顯示防疫上要小心處理機組人士、豁免檢疫人士的檢疫安排。

至於近日上呼吸道感染個案急增，幼稚園及幼兒中心週六起與停課14日。許樹昌認為，幼童個人衛生欠佳，加上天氣轉涼，令病毒活躍，過往都會先在幼稚園爆發感染個案，他認為，政府停課安排屬正確的做法，切斷傳播，讓學校清潔校園。