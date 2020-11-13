RCEP望15日簽署　兩對頭RCEP與TPP愛恨情仇精彩回顧

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）曾經是亞太區域自由貿易兩大陣營的「跨太平洋夥伴協定（TPP）」與「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，前者在美國總統川普2017年宣佈退出後變身為CPTPP再出發，後者則在中國主導下，15國可望於周日（15日）完成談判，預料將使成員國間的農工業產品關稅或障礙逐步降低。

華盛頓郵報觀察，過去幾年在貿易保護主義氣氛轉濃下，其實兩大陣營各有流失談判參與國，包括美國2017年退出TPP，印度則是在政府民間一片對中國的不信任日增下，2019年退出RCEP談判。

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這個周日，包含中國、東南亞國協等共15國，可望簽署RCEP協議，一旦簽署，將成為中國主導的全球最大貿易協定，區域涵蓋22億人口，GDP總額合計26.2兆美元。對中國而言，RCEP是個絕佳避風港，尤其在美中貿易戰正熾、歐美接續抵制採用中國5G科技設備及基建貸款壞消息下，中國可望從該協定獲得喘息機會。就在印度退出後，中國也不斷向印度喊話：「歡迎隨時回來」。

TPP與RCEP差別

不同於TPP的經濟自由化、環保、與勞動人權保障的高標準要求，RCEP並沒有這些規定，也無怪乎美國商務部長威爾伯羅斯（Wilbur Ross）曾嘲諷RCEP是「低質量的區域自由貿易協定」，不過專家觀察，RCEP的即將簽署，透露美國在亞太區域經貿影響力的式微，也恐削弱美企在亞太區域的競爭力。

在美國2017年退出後，TPP談判成員國只剩下11個，並更名為「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」，涵蓋全球貿易規模從原本的26%驟降至15%、GDP全球占比從37.5%掉到13%，但仍超過11兆美元。不過CPTPP還是維持TPP一貫現代化經貿協定基調，同樣支持市場開放、勞動人權、服務業開放等高標準。事隔一年，CPTPP很爭氣地在智利完成簽署（2018年3月8日），開啟亞太國家在經貿結盟上的新起點。



圖為2018年的 CPTPP 創始會議（美聯社圖片） 。

CPTPP於2018年12月30日生效，目前計有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南等7國完成國內批准程序。台灣政府方面也是積極尋求加入，畢竟其貿易值占台灣貿易總值逾24%，對台灣參與區域經濟整合十分關鍵。美國這次總統大選民主黨拜登勝出，華郵報導，拜登也說，對於加入CPTPP持開放態度。

目前在中國領軍的RCEP，以及日本牽線的CPTPP兩大陣營中，有七個國家兩邊都有參與，包括澳洲、汶萊、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、及越南。

至於只選一邊加入的國家，CPTPP有加拿大、智利、墨西哥、秘魯；RCEP有中國、柬埔寨、印度（已退）、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、南韓及泰國。RCEP協定在15日簽署後，所有國家必須在二年內完成批准程序，RCEP才會生效。