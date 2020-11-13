武漢肺炎疫情影響音樂家生計　德國小提琴家慕特發起義演與捐款

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）歐洲疫情持續嚴峻，先前罹患武漢肺炎並痊癒的德國知名女性小提琴家慕特，近日在臉書上發起募款活動，希望各界捐款給因為音樂活動紛紛取消，很長一段時間沒有演出機會、因此也沒有收入的音樂家。

圖/中央社

慕特（Anne-Sophie Mutter）在臉書上以德文表示，全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病/新冠肺炎，COVID-19）疫情嚴峻，也奪走了獨立工作（Freelancer）音樂家們的生計，從今年(2020年) 3月疫情開始到現在歷經數月沒有演出，等同沒有收入，

「人生很短，但藝術永恆，前提是大家必須一起支持這些音樂家，才能讓藝術持續下去。我們不僅僅是口頭上的支持，而是要以實際捐款奧援。」

德文原文 „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.“ „Die Kunst ist lang“ – aber nur, wenn wir diese Musikerinnen und Musiker durch unsere Solidarität unterstützen – nicht nur verbal, sondern vor allem auch durch unsere privaten Spenden. 慕特（Anne-Sophie Mutter）臉書

慕特本人將在當地時間11月15日於萊比錫托馬斯教堂（Thomaskirche Leipzig）舉行義演，希望提醒外界關注音樂家的經濟狀況，並為他們募款。

慕特表示，3月份德國管弦樂團基金會已經設立了一個緊急援助基金， 希望能幫助經濟陷入困境的音樂家，「我希望大家可以捐款給德國管弦樂團基金會，讓他們有更多金額提供緊急援助，即使是捐1歐元都有幫助。」

德國管弦樂團基金會的籌款活動，由德國文化部長莫妮卡‧格魯特斯（Monika Grutters）和柏林愛樂音樂總監基里爾‧佩特連科（Kirill Petrenko）共同贊助。