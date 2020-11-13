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【最新】台灣外送平台Foodpanda系統中午大當機將近4小時 現已恢復正常

Foodpanda中午在臉書po文指出，因平台系統異常正在搶修。外帶自取功能不受影響。若消費者訂單被取消，將盡速退款。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/13 17:54
圖/中央社資料照

圖/中央社資料照

更新時間: 2020-11-13 17:48

首次發稿: 2020-11-13 13:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外送平台Foodpanda平台系統今天(13日) 中午傳出當機災情，在超過3小時的維修之後，該平台臉書在傍晚5點20分左右po文說，系統終於恢復正常了。

【最新】台灣外送平台Foodpanda系統中午大當機將近4小時 現已恢復正常圖/foodpanda臉書

更新時間: 2020-11-13 16:13

首次發稿: 2020-11-13 13:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外送平台Foodpanda平台系統今天(13日) 中午傳出當機災情，Foodpanda指出，工程團隊正在搶修中。

中午為外送服務熱門時段，不過根據中央社報導，Foodpanda系統今天大當機，App上的所有餐廳已經關閉，暫不接單。Foodpanda指出，目前平台系統異常正在搶修。

該平台的臉書也發布訊息通知消費者:

由於目前平台系統異常，工程團隊正火速搶修中，將暫時停止外送服務，外帶自取功能不受影響。

若您的訂單被取消，我們將盡速退款給您；如有其他疑問，請聯繫線上客服(support@foodpanda.tw)

由於目前平台系統異常，工程團隊正火速搶修中，將暫時停止外送服務，外帶自取功能不受影響，造成您的不便，foodpanda向您致上歉意。若您的訂單被取消，我們將盡速退款給您；如有其他疑問，請聯繫線上客服(support@foodpanda.tw)，我們的客服人員會盡快提供協助。 也請各位持續關注粉絲專頁，待系統恢復後，小編會立即通知。

foodpanda 發佈於 2020年11月12日 星期四
Foodpanda
當機
搶修
外帶自取

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