捷報！台灣金車柏克金啤酒國際競賽摘8金8銀　勇奪「亞洲年度最佳酒廠」大獎

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)金車柏克金啤酒從德國、日本與英國的三大啤酒競賽脫穎而出，共摘下8金8銀的好成績，同時更勇奪「亞洲年度最佳酒廠」大獎。

金車柏克金透過新聞稿表示，柏克金啤酒分別從第16屆德國 EBS 歐洲啤酒之星 (European Beer Star) 帶回3面金牌、3面銀牌；日本 IBC 國際啤酒大獎 (International Beer Cup) 帶回1面金牌、3面銀牌；英國 IBC 國際啤酒挑戰賽 (International Beer Challenge) 帶回4面金牌、2面銀牌的佳績，同時更勇奪「亞洲年度最佳酒廠 (Brewer of the Year Asia)」大獎。

德國 EBS 歐洲啤酒之星 (European Beer Star) 有「啤酒界奧斯卡」之稱，金車柏克金去年以多特蒙德出口啤酒脫穎而出，榮獲「歐式風格出口啤酒」類別金牌，成為台灣唯一摘金酒款；今年則以經典皮爾森啤酒、淡色勃克啤酒、煙燻啤酒三款，分別拿下「德式皮爾森啤酒」、「德式淡色勃克啤酒」、「法蘭克尼亞風格煙燻啤酒」類別金牌，除了是台灣唯一摘金的啤酒廠外，也是本屆獲獎最多的國際酒廠！

日本 IBC 國際啤酒競賽 (The International Beer Cup) 自1996年開始，由日本精釀啤酒協會主辦，評審須為協會認證，具豐富釀酒經驗、大型國際競賽評審經驗，或其他受協會認可的相等專業人士，透過盲測依據啤酒外觀、風味與平衡性等元素評選，是日本知名的指標啤酒競賽，今年吸引152間酒廠、超過600件啤酒作品參賽，柏克金德式黑啤酒本次以黑馬之姿，拿下金牌，獲得高度評價。

英國 IBC 國際啤酒挑戰賽 (International Beer Challenge) 以獎勵並推廣世界各地的優質啤酒為目標，自1997年開始舉辦，是歷史相當悠久的國際競賽，今年柏克金德式黑啤酒、柏克金老啤酒、柏克金水晶小麥啤酒、柏克金煙燻啤酒皆獲得金牌肯定，而柏克金啤酒廠則連續兩年，拿下亞洲年度最佳酒廠 (Brewer of the Year Asia) 大獎！

金車柏克金啤酒於近日三大國際啤酒競賽中，共抱回8面金牌、8面銀牌，以及1座亞洲年度最佳酒廠，全系列酒款除了能於柏克金餐酒集團旗下餐廳喝得到外，受到英國 IBC 國際啤酒挑戰賽、日本 IBC 國際啤酒競賽雙重金牌肯定的柏克金德式黑啤酒，目前也以季節限定酒款形式於各大超商、全聯福利中心等通路販售，富有豐郁的焙烤與堅果、咖啡香氣，酒體風味醇厚，尾韻又不失清爽，是一款非常適合秋冬飲用的啤酒。



金車柏克金近日於三大國際啤酒競賽中連續傳回捷報，多款啤酒獲頒獎項肯定，帶回8面金牌、8面銀牌殊榮。(圖/金車柏克金)