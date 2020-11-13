繼進口鮭魚、德國豬腳　中國武肺疫情甩鍋進口大比目魚　

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）中國武漢肺炎（新冠肺炎）近日爆發多起本土病例，中國官方稱進口水產及肉品沾染病毒傳播給相關供應鏈的人員，現在最新甩鍋對象是進口大比目魚，官方稱在天津金福臨冷凍批發市場排查時，又發現1份進口大比目魚混檢樣品呈現病毒核酸陽性，相關市場均已封鎖。

中央社報導，除了市場暫時封鎖，4名暴露人員均已實施集中隔離，核酸檢測結果均為陰性，進一步排查處置工作仍在進行，天津市衛生健康委員會並派遣疾控專家進行現場指導處置。

中國把新爆發的本土案例歸咎於進口冷凍產品的大內宣也持續展開。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友這周也在官宣頻道上受訪表示，愈來愈多證據透露，冷凍海產和肉品，可能把疫情國家的病毒傳入中國。

上周，中國官方稱天津一名在冷凍鏈工作的男性因接觸遭病毒汙染的德國進口冷凍豬腳包裝才被傳染，對此，德國農業部回應，德國西北部城市布來梅（Bremen）出口至中國的該冷凍豬腳「不太可能」會造成中國的疫情。

DW報導，目前德國官方尚不清楚問題豬腳是從哪個屠宰廠出口的，因為「布來梅沒有豬屠宰廠，也沒有豬肉加工廠，更不用說會出口豬肉商品到中國」。對於中國指稱德國布來梅出口問題豬腳，當地衛生官員表示一頭霧水，還需要再調查是否為德國其它城市出口的產品。

同一時間，德農業部也發出聲明，指德國豬腳要能傳遞病毒至中國實在不太可能，而「過去從未發現因食用或接觸沾染武漢肺炎病毒肉類製品而染疫的案例」。德國布來梅大學病毒學家Andreas Dotzauer也說，這實在不太可能會發生，但也不能完全排除其可能性，背後應有其它因素才會在進口肉品上測到病毒。