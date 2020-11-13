（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）重創全球郵輪產業，海上旅遊本就掙扎求生，如今卻傳出一艘原打算航行於加勒比海的遊艇，爆出新確診案例，航程被迫中止。

《美聯社》報導，由挪威「海夢遊艇俱樂部」（SeaDream Yacht Club）營運的豪華遊艇「海夢一號」（SeaDream I），至少傳出5人染疫。船上有66名船員與50多名乘客，遊客多來自美國。海夢一號7日從加勒比海島國巴貝多（Barbados）出發，一名乘客11日出現不適，遊艇不得不返回，但船上人員檢疫工作未完成，不得下船。

這是武漢肺炎疫情爆發至今，海夢重啟西印度洋遊程的首航，根據規畫路線，原定14日才要回到巴貝多。在爆發新病例前，船隻曾停泊於聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）。海夢不願透露究竟多少人已確診，僅知目前乘客與多數船員都在各自房內隔離。

因疫情之故，加勒比海今年幾乎看不見郵輪蹤影。美國疾病管制中心於3月中下達港口禁令，10月31日才解禁。海夢是歐洲少數重啟遊程的海上旅遊業，海夢一號8月停泊丹麥時，一名乘客才驗出是無症狀患者，不過其餘乘客與船員都呈陰性反應。

【新冠肺炎】加勒比海豪華遊艇爆多人確診 郵輪業再受衝擊