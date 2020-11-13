Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

美國務卿指「台灣從不是中國一部分」　美對台承諾是兩黨共識

美國務卿龐培歐的發言，是美國官方首次公開表示美國認為台灣不屬於中國；總統府則回應，台灣是「主權國家」，維護台海和平穩定現狀是兩岸共同責任

By Teng Pei-ju, 台灣英文新聞－記者
2020/11/13 11:31
美國國務卿龐培歐（照片來源：美聯社提供）

美國國務卿龐培歐（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）美國國務卿龐培歐昨（12）日接受電台訪問時表示，「台灣從來都不是中國的一部分」，且美國對台灣有既定義務，包括出售武器以維持台灣的防禦能力等。

龐培歐（Mike Pompeo）的發言是美國官方首次公開表示美國認為台灣不屬於中國，美國政府過去的立場是不承認台灣屬於中國，而其所遵循的「一個中國」政策則是認知世界上只有一個中國，但對台灣的地位則持曖昧的態度。

龐培歐昨日接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問時，針對美國與中國關係，以及台灣議題做出回應。

提及台灣，龐培歐開宗明義地指出「台灣從來都不是中國的一部分」，且自前總統雷根（Reagan）主政時期至今約莫35年來，美國兩黨政府的政策皆符合這原則。

龐培歐認為，美國對台灣的承諾跨越黨派，台灣是民主的典範，這是民主與共和兩黨都同意的事；他也提及美國對台灣的義務，包括售予台灣軍事武器，使其維持防禦能力等。

對此，總統府發言人張惇涵今（13）日表示，我們有注意到龐培歐相關談話，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，台灣2,300萬人民友善、熱愛自由與民主，並且樂意貢獻國際社會。

在兩岸與區域問題上，張惇涵指出，「我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。」

外交部發言人歐江安則表示，感謝龐培歐對台灣的支持和對台灣民主的肯定，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。」
台灣
中國
兩岸關係
龐培歐
美國
台美關係

相關新聞

感人！高田賢三公益展世界巡迴首至台灣　時尚不倒翁全球祈福追憶大師
感人！高田賢三公益展世界巡迴首至台灣　時尚不倒翁全球祈福追憶大師
2020/11/12 22:36
暗指台北市牛肉麵冠軍使用「萊牛」？　行政院道歉
暗指台北市牛肉麵冠軍使用「萊牛」？　行政院道歉
2020/11/12 17:40
台灣東洋代理疫苗破局　林全反駁疾管署：無政府保證是主因
台灣東洋代理疫苗破局　林全反駁疾管署：無政府保證是主因
2020/11/12 17:19
台灣新增5例印尼籍移工確診新冠肺炎　其中4例為無症狀感染者
台灣新增5例印尼籍移工確診新冠肺炎　其中4例為無症狀感染者
2020/11/12 16:09
【美國大選】拜登人事任命首重防疫 老戰友出任白宮幕僚長
【美國大選】拜登人事任命首重防疫 老戰友出任白宮幕僚長
2020/11/12 10:21