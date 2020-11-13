遏阻露天燃燒改善空品 台灣中南部環保局出動60架次無人機加強稽查

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)環保署為了改善中南部地區於秋冬時節的空品不良問題，自11月9至11 日結合10縣市環保局展開聯合 稽查行動，並以總計60架次的無人 航空載具(UAV)，以近期的指標污染物（PM2.5)為目標，針對27處營建工地與59處露天燃燒熱區等容易造成逸散性污染 的地點進行稽查，合計查獲14件違規情事，預估處分42萬餘元。

台灣在東北季風期間除因地形條件導致擴散不良外， 鄰近國家的污染物也會跨境影響到本地空氣品質，加上近期中南部部分地區正好碰到稻作收割，農民露天燃燒的行為也可能導致空氣品質更差， 因此環保署特別規劃了這次聯合稽查行動，並以總計60架次的無人 航空載具(UAV)來加強稽查效果。

在這次稽查行動共處分12件違法露天燃燒情形， 顯示仍有部分民眾未能捨棄這種陋習。環保署呼籲並期盼民眾能夠減少如露天燃燒這種會影響空品的行為， 也希望工區及工廠業者依規定做好空污防制工作， 使秋冬季節空氣品質不致惡化，共同維護你我的健康。

行動3天下來，南投縣針對疏 濬、區域開發等工程加強工地巡查； 高雄市除執行露天燃燒及營建工地稽巡查， 亦執行河川裸露地面積調查；臺南市以新吉工業區營建工地為對象進 行稽巡查，發現車輛未有效清洗、防塵布未捆緊、 工地圍籬未涵蓋全部區域等缺失； 雲林縣查獲豆皮製造廠未取得許可及廢棄物露天堆置等違規情形； 屏東縣在10處露天燃燒熱區域以UAV進行稽查，共查獲6件違規 行為；其餘嘉義縣、臺南市、臺中市、苗栗縣、雲林縣、 彰化縣等縣市以及環保署督察大隊也分別合作完成相關稽查行動。

照片由環保署提供

照片由環保署提供