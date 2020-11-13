板橋凱撒朋派自助餐換新意 即日起日本美食節開跑　炙燒和牛握壽司超狂吃到飽

新北市府板橋金磚地區可謂新北美食一級戰區，以吃到飽型態平均每人消費900元即可選擇飯店餐飲連鎖自助餐廳、火鍋、燒肉或是素食、日式炸串等玲瑯滿目，板橋凱撒大飯店朋派自助餐為加強消費者印象並突顯餐飲特色、同時也作出區隔性，即日起將原有西式異國自助餐六大餐檯美食升級為以日式料理為主，即日起推出「日本美食節」活動，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元可無限享用自助餐檯各式料理，供應多達80道佳餚，運用新鮮食材將日式美饌精采呈現，包括傳統鮭魚西京燒、壽喜燒、現炸天婦羅、新鮮現流生魚片、炙燒鮭魚壽司、香煎椒鹽香魚以及保留極受歡迎的現切爐烤美國安格斯牛排等，除此之外更提供選自澳洲和牛等級M9(註1)的炙燒和牛握壽司現點現作吃到飽、6人同行每人加價100元即可額外共享重達1.2公斤整隻蒜蓉清蒸帝王蟹，可說是此次日本美食節最大吸睛點！詳情或訂位可洽02-8964-3955。

朋派「日本美食節」將自助餐檯六大美食區重新調整：「開胃菜與沙拉冷檯區」輪番供應梅香佃煮秋刀、日式溫泉蛋、和風烤菇牛肉沙拉、6至8種日式小菜及和風燻鴨雜菜、綜合新鮮生菜盆等；「現做熱食/湯品」提供現點現做日式豚骨拉麵、台式擔仔麵、現炸天婦羅、香煎銀午魚及椒鹽香魚；「精選熟食熱鍋區」包括鮭魚西京燒、胡麻醬燒羊肉、稻庭烏龍麵、根菜筑前煮、味噌雞肉田樂燒、DIY現涮壽喜燒、懷石土瓶蒸及茶碗蒸等；「大快朵頤肉品區」包括香料烤豬梅、爐烤美國安格斯牛排；「鮮美時令海鮮區」則是選用當季2-3種現流螃蟹、甜白蝦、淡海鮮鮮貽貝、現切3-5款生魚片、炙燒和牛/鮭魚握壽司、丼飯、海膽美奶滋直捲、日式冷菜等東方經典料理。「甜點飲料區」入廳即見的異國甜食天堂，多達20款以上主廚精選蛋糕，包括北海道半熟乳酪塔、紅豆大福、抹茶千層蛋糕、鮮果奶酪、冰火菠蘿包、燒仙草、DIY創意霜淇淋、古早味DIY麵茶區、現溫清酒、現榨果汁等任君挑選，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元(皆已含服務費)。