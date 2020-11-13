台灣中油海外探採40年有成　近百萬桶非洲查德原油12月抵台

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中油海外探勘進入收割期，位於非洲查德礦區今年(2020年) 2月正式生產石油，中油表示，將95萬桶原油運回國內的首艘運輸船，預計今年12月抵達台灣，不僅是中油第一批非洲原油自產自用，也是海外探勘逾40年來的成果展現。

非洲國家查德地理位置示意圖 (來源: 外交部)

台灣能源進口依存度高，為確保能源供應安全，中油2006年與查德政府簽約取得探勘權，歷經5年多探勘後，於2011年發現數個具經濟開發價值的油田；2017年，奧瑞（Oryx）油田獲查德總統頒發開發生產許可，由中油擔任礦區經營人，展開為期25年的開發生產。

查德礦區為3名股東持有股權，包括台灣中油35%、中資海南華信國際投控35%、查德政府30%，中油表示，目前礦場每天約生產原油5500桶，及天然氣1萬4000立方公尺。

中油透露，查德礦區今年2月開始正式生產，累計至目前為止已生產140萬桶，預計今年12月，第一艘船95萬桶原油將會運回台灣的大林煉油廠。

中油指出，這是中油從事海外投資探勘40年來，首次獨立擔任海外礦區的經營人，一路主導探勘、開發，到生產，第一船原油運回台灣，將是一項重要里程碑。

不過查德油田最高日產原油約9600桶、天然氣約3萬5000立方公尺，對照現階段僅每日產出5500桶原油，未達最大產量。

中央社12日引述中油說明，今年油價維持低檔，因此不急著現在按照預定計畫生產，此外，今年武漢肺炎（COVID-19）疫情影響人員調動及設備、原物料運送，也使油田的工作計畫縮減規模。

第一桶原油有其意義，中油運回首批成果之後，後續端看國際油價決定是否運回。

中油分析，畢竟查德與台灣路途遙遠，海運時間約1個多月，若能在當地以相同價格出售，利潤相對好，因此將滾動式檢討自用或外售。

另外，目前查德礦區產出的天然氣，暫不規劃運回台灣，主要供應礦場發電使用。

查德礦區有陸資股東 外界質疑中油主導性

另一方面由於查德礦區3名股東當中有陸資股東海南華信國際投控35%，日前傳出華信破產疑慮，也讓外界質疑中油在該礦區的主導性。

中油回應，油氣探勘為高風險投資，尋找合作公司分攤風險是國際業界慣例，中油各項標案均依法辦理，也保有經營責任。

報導引述中油發言人張瑞宗表示，中油是查德礦區經營人，華信只是取得部分權益，若華信要做任何權益的轉讓，一定要經過地主國查德政府的同意，現在還沒有這樣的蛛絲馬跡，華信持有礦區35%股份情況沒有改變。

中油新聞稿則強調，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，常常面臨可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險，降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓。

中油指出，合作集團的經營，合作公司都可表達意見，中油在各國參與的礦區都是如此；中油在查德礦區的各項標案，皆依政府採購法辦理，縱有合作公司參與、表達意見，中油皆堅持立場以公開透明的程序辦理。

至於各礦區經營，中油表示，合作公司皆可要求派遣借調人員，協助合作集團進行礦區經營作業，同時學習礦區經營事宜，中油查德礦區的合作公司，查德國家石油公司及華信皆有派出借調人員，由中油管理、協助、學習礦區業務，不過，中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

中油提到，查德奧瑞油田蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，其中中油每天可分得2000多桶，這項開發案可使台灣自有油氣占比提升0.4%。

中油目前在全球 共有8處礦區探勘及開採油氣

為了提升台灣能源自給實力，中油目前在全球共有8處礦區探勘及開採油氣，現也持續評估新增投資，不過因國際油價處於低檔，中油認為，此刻探勘或開發恐多燒錢，將待價格回升到開發成本之上，才會出手投資。

中油目前在美國、印尼、查德、尼日、厄瓜多、澳洲6個國家，共計8個礦區，與國際油公司合作探勘，其中，澳洲跟厄瓜多礦區，已進入生產階段。

中油說，台灣擁有的油氣資源不多，一直都希望能在所有富含油氣資源的地區探勘，目前鎖定東南亞國家以及美國頁岩油氣等，持續評估中。不過探勘與開採是長期投資，所需經費龐大，中油對於每件參與探勘開採礦區案，需審慎評估，

目前原油探採事業遇到兩大難題: 一、今年受疫情影響，國際油價大跌，甚至一度出現史上前所未見的負油價，衝擊油氣產業，油價處於低檔，探勘缺乏誘因。

中油以頁岩油氣為例，頁岩油氣與傳統油氣相比，開採成本相對較高，利潤較薄，如果原油價格不及開發成本，開發商很難存活，因此這半年來，美國頁岩油氣業者便受到很大的衝擊。

中油觀察，若油價回升到每桶50元水平，頁岩油氣才有機會復甦。

第二、疫情將拖累探勘開採進度。中油分析，除了獲利大幅縮減之外，探勘人員無法旅行、換班，使許多工作無法持續進行，將讓國際探勘額外增加許多成本。

中油強調，雖然有人認為此刻是逢低進場，趁機撿便宜卡位新礦區，不過探勘開採投資風險極高，為求穩定發展，每步都要小心審慎，不會考量價格單一因素。