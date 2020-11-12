感人！高田賢三公益展世界巡迴首至台灣　時尚不倒翁全球祈福追憶大師

「不倒翁小法師計畫」已於台灣展出(圖/官方臉書) 「不倒翁小法師計畫」已於台灣展出(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)「不倒翁小法師計畫」世界巡迴7年首至台灣展出，聚集名人手繪「不屈不撓」的不倒翁替世界祈福，計畫發起人高田賢三10月不幸染新冠肺炎病逝，活動也追憶並致敬大師別具意義，自即日起台北登場。

日本名設計師高田賢三（Takada Kenzo）今年10月感染新冠肺炎病逝法國家中，生前創立時裝品牌Kenzo享譽國際，更於巴黎發起「不倒翁小法師計畫」(Okiagari Koboshi project)，廣邀名人彩繪不倒翁替世界祈福，影響力遍布全球。

「不倒翁小法師計畫」已持續七年在各大城市巡迴展出，透過藝術將鎂光燈聚集時尚界及娛樂圈，法國明星尚雷諾(Jean Reno) 、Jean-Paula Gaultier、及Michel Klein都曾參與，今年首度巡迴至台灣，邀請黃子佼、陳俊良、周裕穎、黃偉豪(Daniel Wong)，陶文岳等共70位國內知名設計師、藝術家及工藝家，展出200多件作品，透過台式熱情回應日本深深的感謝。



左起：法國作家和歷史學家Chantal Thomas、法國性格男星Jean Reno、及Richard Collasse手繪的不倒翁也跟著來台展出(圖/台灣英文新聞)

該展起源於2011年震驚世界的311東日本大地震災後，高田賢三號招數百位名人，手繪福島會津地區的傳統工藝品不倒翁替災民祈福，2013年在法國舉行慈善拍賣，所得捐予災區復興重建；圓滾滾的「不倒翁」象徵著無論遭遇多少困難，總能以可愛的姿勢站起來，代表著不屈不撓的精神，希望能作品讓觀眾感受到愛和希望，也能更重視環境及愛護地球。

此計畫成為高田賢三生前在台灣的最後一場活動，今日播放預錄好的影片竟成為大師最後的身影，他提及，在台灣友人們協力下彩繪的不倒翁，正是在新冠疫情開始蔓延之際，勇敢面對困境與未知的威脅，以筆下彩繪的不倒翁表達對世界和平的祈願，「讓我們用一個個不倒翁，把世界的心串聯起來」。

計畫執行委員會執行長多田由紀(Yuki Tada)表示，台灣展出的創作比較活潑，很多服裝設計師不約而同使用布把不倒翁包起來，讓她感到很驚訝！自己已在台灣生活20幾年，覺得台灣人心地善良，當初日本大地震時台灣給予很大的幫助，透過小法師計畫想表達對台灣的感謝，也希望在疫情之下，大家一起祈福全世界都平安。

世界巡迴台灣站

展期：2020年11月12日-11月22日(16休館) 9:30-17:30

地點：國立台灣工藝研究發展中心



(影/官方臉書)