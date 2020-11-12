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台灣行政院「萊牛」風波發言人親赴道歉　遭踢爆用公帑下訂百碗牛肉麵

行政院發言人丁怡銘12日發言惹議，直指台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引起北市府及店家不滿，業者更出示證明反擊，晚間丁怡銘親自到店道歉並下訂100碗牛肉麵，卻遭踢爆疑使用公帑。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/12 20:45
行政院發言人丁怡銘（左1）12日指台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛引起不滿，丁晚間親自赴店家向老闆道歉，更下訂100份紅燒牛肉麵。（圖/丁怡銘臉...

行政院發言人丁怡銘（左1）12日指台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛引起不滿，丁晚間親自赴店家向老闆道歉，更下訂100份紅燒牛肉麵。（圖/丁怡銘臉...

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）行政院發言人丁怡銘12日發言惹議，直指台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引起北市府及店家不滿，業者更出示證明反擊，晚間丁怡銘親自到店道歉並下訂100碗牛肉麵，卻遭踢爆疑使用公帑。

綜合媒體報導，丁怡銘今日直指台北市牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，引起業者強烈不滿並秀出未檢出萊克多巴胺的證明。

丁怡銘個人臉書表示，雖然美牛的飼養過程中飼料裡添加了萊克多巴胺，但牛隻在食用代謝後，不僅肉品中已無法檢出，只要合乎聯合國標準，民眾食用絕對安全無虞。國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，業者出示未檢出證明也顯示，肉品的安全得做到層層把關。

丁怡銘發文強調，他今晚與民進黨立委羅致政到皇家牛肉麵的老店，除為今天記者會造成困擾，向陳老闆致歉之外，他也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝，冠軍牛肉麵也邀請大家買起來。

丁怡銘共花費3萬９千元下訂百碗牛肉麵，據丁貼出的訂購頁面來看，公司統一編號欄輸入「03722403」為行政院統編，然而，對此丁澄清，他拿信用卡請秘書代訂，但秘書習慣報上統編，強調「至些錢會自己出。」

台灣行政院「萊牛」風波發言人親赴道歉　遭踢爆用公帑下訂百碗牛肉麵
行政院發言人丁怡銘花3萬9000元下訂100份紅燒牛肉麵盼滅火。（圖/丁怡銘臉書）
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