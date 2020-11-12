暗指台北市牛肉麵冠軍使用「萊牛」？　行政院道歉

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）行政院發言人丁怡銘今（12）日在記者會中提及，台北市牛肉麵節冠軍只標示產地而沒標示是否含有「萊克多巴胺」，暗示即使牛肉含有萊劑也照樣獲得官方認可，引發北市府及業者的抗議與澄清，丁怡銘隨後道歉。

台北市長柯文哲今早赴行政院出席院會，並在臨時動議提案，籲請中央做到美豬進口源頭要清楚標示萊克多巴胺含量。

丁怡銘在會後記者會中針對柯文哲的提案作出回應。他表示，台灣已經進口萊克多巴胺美牛長達八年，其成分跟美豬一樣；此外，萊克多巴胺是飼料添加物，目前國際均針對殘留值定標準，不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼做檢測。

丁怡銘並表示，今年台北市牛肉麵節的冠軍也是使用美牛，並只標示產地而沒有標示是否含有萊克多巴胺，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。

此話一出引發北市府不滿，副市長黃珊珊稍後在議會備詢時表示，台北市牛肉麵節都是使用合法進口的牛肉，除了美牛，也有使用紐西蘭、澳洲，以及台灣本土的牛肉；她認為行政院的發言顯然不恰當。

柯文哲則強調要「先釐清事實的真相」，他認為美豬進口議題已經不是安全跟安心的問題，有事實層面，也有心理層面；他直言他在今日行政院會報告的態度很誠懇，「如果要耍陰的話，到一個程度我們就翻臉。」

遭指涉的台北市牛肉麵節「紅燒組」冠軍皇家傳承牛肉麵，稍後則透過臉書公開其所使用牛肉萊克多巴胺零檢出的報告截圖。皇家傳承牛肉麵表示，「為了因應廣大消費者對於食安問題疑慮，皇家傳承提供此份測試報告，供廣大的消費者檢驗及參考。」

行政院稍後透過新聞稿澄清並道歉。丁怡銘表示，對於造成業者困擾，他深感抱歉。他要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

丁怡銘指出，在記者會中出示牛肉麵節冠軍業者的食材採用美牛，是要突顯前總統馬英九執政時期政府開放美牛進口後，食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，萊克多巴胺是飼料添加物，牛、豬在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出。

丁怡銘提及，各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響；相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。