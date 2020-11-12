最挺體育！富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 居國內企業之首

富邦育樂旗下擁有職籃(富邦勇士隊)及職棒(富邦悍將隊)兩支職業球隊，今年第三度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，由富邦育樂總經理陳昭如&n... 富邦育樂旗下擁有職籃(富邦勇士隊)及職棒(富邦悍將隊)兩支職業球隊，今年第三度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，由富邦育樂總經理陳昭如 (右)代表接受「運動企業認證」標章。(圖/富邦金控提供)

富邦金控及富邦育樂公司今年第三度榮獲教育部體育署「 運動企業認證」！加上富邦金控旗下4家子公司富邦人壽、 台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券2019年第二度榮獲認證， 金控及五家子公司連續五年獲此殊榮，總計富邦目前共有6家公司同 獲認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業之一。 透過對內積極推廣員工運動風氣，對外贊助各項大型賽事， 富邦力挺體育，具體實踐「正向的力量」品牌精神！

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣， 實現關懷員工之企業社會責任， 並協同企業力量支持運動產業之發展， 以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自2016年起推動「 運動企業認證」，每次認證擁有2年效期。自2016年起， 富邦金控及五家子公司已連續五年獲此殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」 為發展願景，將健康的員工視為企業最珍貴的資產， 持續促進職場健康安全及工作生活平衡，並依照聯合國「 永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs) 」擬訂「永續經營願景工程」策略藍圖，以「在地實踐」、「 正向關懷」策略，致力打造兼具工作與生活平衡的職場環境， 期許能夠把「運動」這個超越文化、語言的普世價值， 融入企業文化，創造員工整體幸福感。

富邦對內積極推廣員工運動風氣，2019年大舉投入逾六千萬經費 鼓勵同仁培養健康的運動習慣。富邦金控為2019年臺北馬拉松全 台參賽人數最多的企業，逾600位員工熱血參賽； 集團員工籃球賽則吸引81支隊伍報名，參賽人數達千人以上； 內部成立的21個運動性社團，參加員工共3,200多人； 而員工運動中心開出的146堂課，使用人次更逾5.5萬人次。

除了對內提供同仁多元運動選擇， 對外同時贊助各項大型國內外賽事，如連續17年支持「 富邦長春公開賽」；2009年起贊助亞洲最大規模馬拉松之一「 臺北馬拉松」；2015年起連續六年舉辦富邦盃少棒邀請賽， 積極投入基層棒球運動；2017年贊助「臺北世界大學運動會」。 2020年起， 富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「 臺北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」以及「 臺灣米倉田中馬拉松」，帶動國人健康運動風氣！

此外，富邦也贊助許多台灣菁英選手， 包括為台灣摘下多面舉重金牌的世界59公斤級女子舉重紀錄保持人 郭婞淳、2019年美國PGA巡迴賽傳承盃冠軍潘政琮， 及台灣首位挑戰韓巡女子高球選手陳宇茹等。作為最挺運動的企業， 富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍 將隊)、成棒(富邦公牛)的企業。 而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「 運動企業認證」外，更已連續十一年獲教育部體育署「體育推手奬」 肯定。

除了金控積極推廣體育活動，富邦人壽、台北富邦銀行、 富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，齊心實踐富邦「 正向的力量」品牌精神。富邦人壽長期支持體育與公益， 且持續尋求突破與提升關注度，包括掀起國內攻蛋瘋潮的「富邦人壽 UBA大專籃球聯賽」、全台唯一跨區跨系所的「 富邦人壽勇士系際盃籃球賽」，皆鼓勵大專學子藉由運動勇敢追夢； 同時，亦積極推廣國內棒球風氣，攜手富邦慈善基金會、 富邦悍將棒球隊及球迷們，一起用行動實踐公益， 擴大運動帶給社會的正面效益。

北富銀除了積極贊助台北馬拉松、富邦盃少棒賽等多項運動賽事， 更結合集團資源設立新莊悍將分行及瑞湖勇士分行， 讓客戶至分行辦理業務時也能感受到親身體驗棒球及籃球的魅力。 此外，北富銀致力推動健康職場文化，打造百坪員工專屬健身中心， 設置專業教練指導及進行多樣化運動課程， 並提供豐富的社團補助鼓勵員工成立運動社團，項目從羽球、桌球、 壘球、籃球到舞蹈、路跑、瑜珈，面向十分多元， 近三年來參與運動社團人數合計超過5,500人次， 不僅幫助員工養成良好的運動習慣，也展現出旺盛的企業活力。

富邦產險致力打造友善幸福的職場環境， 將每週三及每月第一個週五訂為「幸福家庭日」， 鼓勵同仁準時下班，享受個人及家庭時光，透過制度落實Work- Life Balance幸福企業價值觀。 亦提供社團補助鼓勵同仁自發成立運動社團、 不定期舉辦健康講座並提供免費運動賽事觀賽票券等，同時， 富邦產險也發揮核心職能，開發登山、 海域保險等滿足民眾休閒生活需求的保險商品， 以保險專業推動國內社會運動，進而增進社會大眾身心靈健康。

富邦證券將員工運動風氣化作品牌重要DNA之一， 除了創立各類運動社團，鼓勵同仁及眷屬一起運動健身外； 積極邀請主管機關、公會同業等團體參賽的「富邦證券桌球聯誼賽」 也邁入第13屆，成功將正向影響力擴大至金融界。此外， 富邦證也積極力挺國內職棒發展，已連續3年攜手富邦悍將舉辦「G !POP流行音樂節」主題日活動，透過超強卡司的賽後演唱會， 來號召民眾用行動支持國內運動發展， 共同參與全世界都在看的精彩賽事！

未來富邦金控將持續推廣健康運動，對內守護員工健康， 營造公司運動風氣及打造健康職場典範； 對外將持續贊助主辦各類體育賽事、 培育菁英選手並深化經營富邦悍將及富邦勇士隊， 厚植台灣與國際接軌的重要軟實力！

圖/富邦金控提供