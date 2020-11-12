新北獲獎連霸全國最多 3校榮獲教育部生命教育特色學校

教育部公布109年度生命教育特色學校獲獎名單， 新北市在全國10校獲獎名單中占3校，分別是高中組金陵女中、 國小組光復、麗林國小，是全國獲獎校數最多的縣市。 獲獎團隊經過今年4月區級的觀摩發表，5月的市級評選， 經推薦代表參與全國隊伍評比，現今從眾多優秀隊伍中脫穎而出， 獲得教育部生命教育特色學校的肯定， 展現新北學校在生命教育課程軟實力。

光復國小張明賢校長表示，學校為落實生命教育於創新教學與課程， 利用屋頂設置的日光農場發展食農四季在地生命課程， 讓學生學習對食物、生產者和環境的尊重與感恩。 今年更因應全球性新型冠狀肺炎疫情所帶來的大災難， 進行全校性主題課程～「守護生命、疫期努力」 融入各領域教學活動，讓學生了解身為地球村的一份子， 要更懂得保護自己、尊重他人。

麗林國小推動生命教育則是期望從學生自我發展、 與他人及環境和諧共存的相互體認與肯定過程， 達到全人發展與全人關懷的生命教育理念。校長李勇緻表示， 透過特教宣導計畫、成長主題的學生輔導與巡迴宣導課程、 服務學習社團，帶領學生體驗環境多元樣貌， 涵養與他人和諧相處的精神，另著重生命教育融入課程設計， 與藝術與人文領域作結合， 讓每個準畢業生在校園內創造屬於自己的獨特回憶。種種的規劃， 期望生命教育落實在麗林國小的每一天每個角落。

曾榮獲教育部生命教育校園文化種子學校的金陵女中致力推動「 生命insight」，由跨領域教師社群發想設計，以覺察、 思辨、追尋實踐三大主軸的校本課程。為創造「社區共好」 積極與鄰近社福機構，開發合作，形成生命教育網絡， 並與社區醫療合作校園心理衛生建立三級預防計畫，級持續推動「 國際交流」與香港、澳門、深圳教育夥伴， 彼此交流生命教育之推動與省思。

教育局長張明文表示，愛、健康、競爭力是新北市教育局教育政策， 各級學校致力以多元活動及課程融入方式推動生命教育， 獲獎象徵新北生命教育課程的豐富多元，及老師們的熱情努力。 生命教育的落實能讓學生在溫暖的氛圍下健康成長， 生命教育的深化能讓孩子帶著溫度廣結善緣與人互動， 讓自己更具有愛與多元競爭力。