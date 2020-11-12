【世界肺炎日】多重慢性病者罹肺炎致死風險高　台灣醫界：四撇步終結肺炎威脅

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據美國CDC最新統計，新冠肺炎常合併肺炎鏈球菌感染，且以高血壓，糖尿病、心臟病患者為多。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長呂俊毅表示，肺炎鏈球菌感染是肺炎最常見的致病菌，慢性病患一旦感染肺炎，引發重症、致死風險也高；他提醒慢性病患者除了控制自身慢性病、保持充足睡眠外，也應詢問醫師意見接種肺炎鏈球菌疫苗。

全球每年肺炎會奪走250萬名生命，而今年因新冠肺炎恐會有440萬人死於肺炎感染。根據美國CDC截至5月底數據顯示，罹患新冠肺炎的人有32%有心血管疾病、30%有糖尿病，而慢性病患住院率高出6倍，死亡人數更高出12倍，讓慢病病友處於極大的肺炎感染風險中。

而在台灣，肺炎已連續四年高居國人十大死因第3位，每年奪走1萬5千名以上國人性命，2019年死亡人數更較2018年增加13%，感染肺炎造成的影響不容小覷。

呂執行長表示，慢性病患、抽菸者染病風險為一般人的3倍以上；而肺炎鏈球菌感染症患者中更高達7成同時合併兩種以上慢性病，證實慢性病患者的罹病風險是遠高於想像。

呂執行長指出，以糖尿病患者為例，肺炎死亡的人數在近年增加5倍；心臟血管疾病患者感染肺炎鏈球菌的機率則為一般人的6倍以上；腎臟病友肺炎死亡率更較一般人高出14至16倍；更有近1/4高血壓患者因肺炎死亡，顯示慢性病患者更應重視肺炎感染的危機。

呂執行長進一步指出，在台灣約5至10%成人鼻腔中帶有肺炎鏈球菌，當人體免疫力低下時，病菌則會從呼吸道或血液入侵，引發肺炎。然而，當帶菌者為慢病患者時，一旦罹患肺炎，病情容易快速惡化，除了治療難度較高外，也可能加重原先病情，併發其他重症，例如菌血症、多重器官衰竭等，故提醒慢性病患應立刻採取行動，除了接種流感疫苗外，可主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

呂俊毅執行長提醒，台灣慢性病及多重慢性病人口非常多，慢病患者要先做好預防肺炎的準備，雖然新冠肺炎尚未有疫苗可以接種，但可以先接種肺炎鏈球菌疫苗進行預防，根據研究顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對降低併發肺炎鏈球菌感染具有保護作用 。

呂俊毅執行長表示，現今肺炎鏈球菌疫苗針對肺炎鏈球菌感染症有效率達75%，且疫苗接種費用僅肺炎鏈球菌疾病治療費用的1/10 ，建議慢性病患應積極預防肺炎的發生。醫界五大團體特別在世界肺炎日共同呼籲高危險族群，除了定期回診、做好疾病管理以及接種流感疫苗外，更應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，加強自我保護力，終結肺炎的威脅！