礁溪寒沐酒店 　MU TABLE「沐獻冬饗」歐陸美食節

遨遊世界的心蠢蠢欲動，隨著MU TABLE來場味蕾的歐洲之旅吧！礁溪寒沐酒店MU TABLE即日起至12月31日推出「沐獻冬饗」歐陸美食節，週一至週日午晚餐供應，11月30日前每位880元起+10%，12月1日至12月31日每位920元起+10%。主廚團隊魅力展演豐盛歐陸饗宴，首推英國耶誕餐桌上傳統「香料火雞」、英式經典菜餚「牧羊人派」、義大利「庫斯庫斯肉醬盅」、「長臂沼蝦佐西西里燉菜」、「西西里風乾番茄鯷魚麵」等，以及享有「少女的酥胸」美名的法式「馬卡龍」、散發迷人咖啡香氣的義式「提拉米蘇」等，細品歐洲各國精彩豐餚！詳情請洽 T+886 3 905 5716或至www.muhotels.com。

中歐東歐．大不列顛帝國 各展精彩飲食風貌

擁有悠久歷史與人文風情的歐洲大陸，隨著地理氣候與國土領域發展出豐富飲食文化。礁溪寒沐酒店MU TABLE主廚團隊展演精湛手藝，即日起至12月31日週一至週日午晚餐呈獻「沐獻冬饗」歐陸美食節，11月30日前每位880元起+10%，12月1日至12月31日每位920元起+10%。首先推薦「俄羅斯馬鈴薯沙拉杯」，其源自於俄羅斯的「俄式馬鈴薯沙拉」(Russian Salad)，又稱奧利維耶沙拉(Olivier Salad)，為俄羅斯人慶祝新年與東正教耶誕節的代表性菜色，流傳至東歐與中歐國家與當地飲食結合，衍生出各式不同風味的沙拉前菜。主廚將蒸過的馬鈴薯丁與醃製酸黃瓜拌入美乃滋，佐以水煮蛋與聖女小蕃茄點綴，濃醇中挾帶著一絲蔬果清爽氣息，為饗宴輕輕揭開序幕。

擁有數百年歷史的英國傳統家常菜「牧羊人派」，相傳為愛爾蘭農村主婦們將剩餘的肉類，結合蔬菜與馬鈴薯泥烤製而成的料理，絕佳滋味流傳至每戶人家成為餐桌上的一道佳餚。主廚將香炒過的洋蔥、紅蘿蔔及西芹，加入牛豬絞肉拌炒後，添入番茄糊與紅酒小火熬煮三小時，再以月桂葉及迷迭香增添香氣，接著鋪上厚厚一層馬鈴薯泥，上方以叉子畫出美麗圓形紋路烤至表層金黃微焦，一勺舀出層次美味，綿密馬鈴薯泥與帶著淡淡酸香的番茄肉醬，交織出溫暖而樸實的真摯風味。

英國十二月耶誕大餐的主角「香料火雞」，原產於美洲的火雞於十六世紀時隨著西班牙殖民傳入歐洲，爾後成為歐洲人的餐桌美食。主廚特別選用重達七公斤的美國進口火雞，先將火雞浸泡於鹽水中一日，使其肉質於烤製過程中能保持濕潤，接著填入洋蔥、紅蘿蔔、西芹，以及百里香與迷迭香等香料，以15至18度的溫度風乾一日後，輕輕抹上以匈牙利胡椒粉調製而成的奶油。首先以小火悶烤緊鎖住柔嫩口感，再以大火烘烤至表皮呈現晶瑩透亮的金黃色澤，火雞肉更伴隨著辛香氣息不斷地釋出迷人的肉汁。現場由專人現切盛盤，佐沾甜中帶酸的新鮮莓果醬或以精華肉汁熬煮而成的肉醬汁，誘人滋味令人垂涎三尺。

義大利半島．法蘭西共和國 食譜人文風情

在歐洲常見的「庫斯庫斯」(Couscous)源自於北非國家，因小米般的外型又稱為「北非小米」，實為小麥製成的麵食，象徵著好運與祝福，為重要節日與慶典上必見的餐食。主廚特別以庫斯庫斯融入北義經典料理「鑲烤番茄盅」(Pomodori Gratinati)呈獻「庫斯庫斯肉醬盅」，先以蒜頭與洋蔥炒出香氣後，加入豬絞肉與迷迭香、百里香、奧勒岡等多款香料，再添入庫斯庫斯拌炒，接著鑲入挖空的牛番茄中，隨興地灑上切達起司後以180度烘烤，熟嫩番茄輕柔包覆飽滿肉餡，令人回味無窮。

乘著海風來到靴尖上的寶石島嶼「西西里島」，宜人地中海氣候與三面臨海的絕佳地理環境，孕育出豐盛農作物，以茄子與蔬菜為主角的西西里燉菜，更為在地的尋常美味。「長臂沼蝦佐西西里燉菜」主廚特選當日新鮮直送的長臂沼蝦(俗稱泰國蝦)，輕灑上鹽與胡椒後烘烤，搭配以茄子、黃綠櫛瓜、洋蔥、紅蘿蔔、番茄等熬煮而成的義式燉菜，蔬菜甜味與番茄酸香相互交融，更顯鮮蝦的清甜。「西西里風乾番茄鯷魚麵」更是不能錯過的鮮美滋味！先以洋蔥末、蒜頭末、風乾小番茄與醃製提魚炒出香味後，添入酸豆與橄欖，接著放入鮮甜肥美的中卷，以白酒與海鮮高湯輕柔煨煮，細長義大利麵條飽滿吸附大海精華，輕輕捲起麵條入口，輕爽海味充盈舌尖，彷彿漫步於蔚藍的海岸邊。香醇綿密的「提拉米蘇」輕嘗一口淡雅奶香繚繞齒間，以及夢幻法式甜點「馬卡龍」，粉嫩色彩的薄酥外殼下包藏著香甜內餡，如少女酥胸般的細緻口感，為歐陸饗宴畫下完美句點。