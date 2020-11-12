台灣一女子接種流感疫苗後命危　莊人祥：待專家審議

媒體報導，一名女子打流感疫苗後心肌炎命危。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，此案先前曾對外揭露，專家初判心肌炎與細菌、病毒關聯較大。是否與疫苗有關，由專家審議。

根據食藥署公布的流感疫苗接種不良事件週報，截至11月4日，全國共接獲疫苗不良事件通報269件，平均每十萬劑注射通報數約為5.5件。大多數為非嚴重不良事件，78件嚴重不良事件通報，其中10件為死亡通報，3件危及生命通報。

但通報報告指出，這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，不表示為接種疫苗所致。綜合目前疫苗不良事件通報資料評估結果，尚未觀察到須採取相關措施的安全疑慮。

有民眾對媒體投訴，他的太太施打某廠牌流感疫苗後，隔天心跳加速、休克倒地且3天後命危，判定急性心肌炎。不解為何打流感疫苗會命危，但詢問相關單位都沒有回應。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應此案時表示，此案在先前記者會就有說明，也有請專家做初步審查，專家的意見是認為，心肌炎與細菌、病毒關聯比較大，與疫苗關聯小。家屬也有申請預防接種受害救濟審議，衛生局人員也協助調閱病歷，醫院也進行檢驗。

莊人祥說，衛生人員每天都有與個案家人聯繫，但調閱病歷到開始進行審查，還需要一段時間，且預防接種受害救濟需獨立調查，疾管署針對個案也不方便多做說明。

莊人祥表示，至於為什麼打了疫苗發生個案家屬所說的重病，必須重申，打疫苗與發生不良事件，不一定是疫苗本身造成，是否可能有其他原因，交由審議委員會調查。

至於家屬宣稱，為了拯救個案，每天都要打要價新台幣5萬元的強心針，但審議之路漫長，經濟無力負擔，莊人祥說，將請醫院循社會救助管道協助。