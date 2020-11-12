〈時評〉拜登上台後 中國將衝撞現有美中台關係

台美經濟對話於20日即將登場，雙方並預計簽署備忘錄，由於美國總統選舉結果大勢底定，面對政權即將更迭，我方官員評估不致對台美關係造成太大衝擊；不過，中國可能隨時調整戰略，台灣方面對於美中台關係的動態變化，不可不審慎評估與面對。

根據我方涉外官員的判斷，台美關係不斷增溫，主要原因是美國國務院亞太助卿史達偉，以及國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克先後到訪台灣，日前又由國務卿龐培歐宣布，雙方將舉辦「美台經濟繁榮夥伴對話」。美方層級不斷拉高，也意味著台美關係良好。

不過，值得注意的是，根據時程規畫，「美台經濟繁榮夥伴對話」的舉辦應該是美國總統大選前早已敲定的事情，因此，外界才會擔心若是美國新政府上台後，是否會出現變化。

截至目前為止，民進黨政府仍顯得信心滿滿，確實，一個國家的外交政策不可能臨時大轉彎，何況美國的外交政策向來將自身利益置於最高指導原則，而美中過去幾年交手，美國透過提升與台灣關係來帶給中國壓力，這個方向並不會改變，因此，不論是美國民主黨或共和黨主政，都不會產生太多的變化。

只是中國恐定不會放過這些機會，對於中國來說，川普有時候不會按照外交常理出牌，比較難以預測，而且他的商人性格，喜歡採取硬碰硬的做法，相形之下，拜登偏向像是美國過去的政治人物，未來不論治國或外交，都可望會回到理性判斷上，加上川普政府不斷對台軍售，所以中國一直寄希望於拜登。

未來拜登上台後，除了美中的緊張關係可能趨緩外，更重要的是，拜登的外交策略比較容易被中國預測，也就是中國不必再疲於因應川普的怪招，一旦如此，中國將可花更多心思在處理台灣問題上。

而且，中國甚至為了取回美中台關係的主導權，可能會對拜登政府釋出善意，只要拜登政府調整過去這幾年對中國的態度後，中國就能在對台戰略上取得更多籌碼。

美中台關係一直都在動態變化，拜登上台後，縱使美國不會出現太大變化，但中國會想方設法突破現有困境，衝撞現有情勢，台灣也必須隨時留意，才能避免美國新政府上台後，對台灣造成新衝擊。

（作者李平華，資深媒體人）