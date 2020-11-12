世衛組織臉書封鎖「Taiwan Can Help」留言　台灣網友發揮創意反擊

WHO在臉書直播世衛大會會議，卻封鎖有關「台灣」的留言，網友隨後發揮創意用特殊字體等方式反擊（翻攝自WHO 臉書直播畫面） WHO在臉書直播世衛大會會議，卻封鎖有關「台灣」的留言，網友隨後發揮創意用特殊字體等方式反擊（翻攝自WHO 臉書直播畫面）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）世界衛生組織自2017年起便未邀請台灣參與世界衛生大會，儘管歐美各國聲援台灣的力道持續加大，世衛組織仍不動於衷，而世衛大會在本週於疫情中復會，有網友便發現，在世衛組織臉書直播頁面中留有有關「台灣」的字眼皆遭到審查。

第73屆世衛大會（WHA）週一（9）復會，由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球仍然嚴峻，此次會議採線上方式舉行，世衛組織（WHO）並在其臉書專頁上直播世衛大會會議。

然而卻有網友發現，在相關直播頁面中留言「Taiwan can help」時，留言會出現驚嘆號「！」及「無法送出留言」字眼，疑似是遭到世衛組織臉書管理員審查及封鎖。

在WHO臉書直播頁面上留下「Taiwan Cap Help」的留言會發現無法送出（翻攝自ＷHO 臉書直播畫面）

此舉激起廣大網友發揮創意反擊，紛紛在留言中利用特殊文字、符號、注音等方式規避審查，例如「ⓉⒶⒾⓌⒶⓃ ⒸⒶⓃ ⒽⒺⓁⓅ」、「Täiwán cán help」等。

外交部長吳釗燮今（12）日上午受訪時表示，「我們對世界衛生組織秘書處的這種作法感到非常地不滿和遺憾，我們也向世界衛生組織提出我們的抗議。」

吳釗燮提及，台灣爭取參與世衛組織，在全球各地已經有越來越多人的支持，近來有超過1,700位來自歐洲、美國、拉丁美洲，以及非洲的國會議員公開力挺台灣，「這個已經成為一個全球共識」；他也表示，台灣將繼續努力爭取更多國際社會的支持。

受到中國施壓，今年世衛組織仍持續打壓台灣，除了未邀請台灣出席世衛大會，在台灣友邦力挺下，世衛大會仍決定不將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」提案列入大會議程。

此外，在世衛大會第二日議程中，有數個友邦代表在發言期間為台灣仗義執言，要求世衛組織邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，卻遭到世衛大會靜音、切畫面，而挪威籍會議主席拉森（Bjørn-Inge Larsen）則要求與會代表發言僅談會議議題，勿提觀察員問題。