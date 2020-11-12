台灣口罩國家隊再出包！違法製造和販售未經許可口罩　總計破1033萬片

口罩製造商健康天使公司未經許可製造醫療用口罩並於通路上販售，違法製造的口罩數目高達千萬片。（彰化地檢署提供） 口罩製造商健康天使公司未經許可製造醫療用口罩並於通路上販售，違法製造的口罩數目高達千萬片。（彰化地檢署提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）彰化地檢署11日接獲檢舉，口罩製造商健康天使公司未經許可製造醫療用口罩，並於通路上販售，違法製造的口罩數目高達千萬片，檢方當日下午立即前往工廠及倉庫等處進行搜索並為行政稽查，扣押違法口罩，今（12）日將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。

彰檢昨（11）日上午接獲檢舉，隨即成立專案小組，在調閱及比對相關資料蒐證後，同日下午由檢察官賴政安指揮調查局彰化縣調查站及本署專案組檢察事務官，並協同彰化縣衛生局、彰化縣政府經濟暨綠能發展處對該口罩製造商健康天使公司工廠及倉庫等處進行搜索並為行政稽查，傳喚健康天使公司盧姓負責人到案說明。

彰檢查獲口罩公司未經許可製造醫療用口罩對外販售。（彰化地檢署提供）

經調查後發現，盧嫌為健康天使公司及鴻海奈米公司之負責人。健康天使公司雖有取得衛生福利部第一等級醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第006444），亦是中央流行疫情指揮中心列為定額徵收醫用口罩之廠商，但該許可證限定之製造廠地址為彰化縣田尾鄉中山路某處。惟盧姓負責人竟自今年9月底起，在未經核准位於田尾鄉四維巷的該公司二廠，擅自製造生產「健康天使」品牌之醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販賣。

經彰檢核算已銷售之違法製造「健康天使」品牌口罩數量高達10,331,300片（包含交給國家隊4,212,000片），現場扣案之未經核准擅自製造口罩數量為1,906箱（每箱皆為2,000片，共3,812,000片）、口罩機2臺、雙鋼印模具7組。

檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨將盧男依違反藥事法罪嫌80萬元交保。

口罩製造商健康天使公司於今年9月起，未經許可製造醫療用口罩並於通路上販售，違法製造的口罩數目高達千萬片。（彰化地檢署提供）