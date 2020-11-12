小孩子包皮要不要割？　快看看泌尿科醫師怎麼說

【健康醫療網／記者林渝樺報導】「我兒子這麼小，到底要不要割包皮呢？」相信這是新手爸媽常見的疑問，花蓮慈濟泌尿部陳聖復醫師表示，包皮是身體與生俱來的一塊皮膚，作用是為了保護男性陰莖，原則上不建議小朋友割包皮，兒童階段只需要注意日常清潔即可；若到青春期後，小男孩因包皮過長出現反覆特定的感染症狀、尿路感染時，才會建議予以割包皮手術。

包皮有哪些生理功能？ 保護、抗菌、補皮三功效

陳聖復表示，從新生兒開始包皮對龜頭具有保護作用，可免於新生兒包尿布接觸尿液過久的時間，包皮雖然對於男性是一塊多餘的材料，但包皮具有延展性，是補皮非常好材料，對於身體燒燙傷、皮膚缺損時，可具有補皮效果，另外包皮分泌物中具有溶菌酶的抗菌成份，能發揮滅病菌的作用。

包皮四至七歲逐漸分開 強行推開會造成撕裂傷

小男孩生下來一定要割包皮嗎？答案是否定的。陳聖復指出，新生兒包皮和龜頭是相黏密合在一起，陰莖包裹在包皮裡是無菌狀態，並不會有感染的風險。但是隨著年紀增加，通常四至七歲時，包皮與龜頭漸漸分離時，則需要特別注意清潔。

推開發現白色小硬塊 白色包皮垢無菌不用怕

據統計，台灣小學三年級以前只有40%的小朋友包皮與龜頭完全分開，青春期以前（12歲以下）有95%男生會分開，若到了青春期之後（12歲以上），包皮和龜頭尚未分開，可以試著輕輕地嘗試推開，但強行推開會造成撕裂傷和疼痛。

陳聖復提醒，如果家長幫助孩子推開時，發現上面有白色小白點，不用過度驚慌以為孩子遭受感染，上面的白色小硬塊稱為「白色包皮垢」，這是包皮本身腺體分泌的物質，屬於正常現象，本身是無菌不會造成發炎感染。

小男孩不用割包皮 日常注意清潔即可

陳聖復表示，新生兒的龜頭非常敏感，如果在出生時就割包皮，裸露的龜頭會受刺激而扁紅腫，尤其尿道開口處容易受到傷害，反而會造成尿道口狹宰。因此，如果不是基於宗教理由，如猶太教行割禮，目前不建議新生兒割包皮。

醫師說，包皮不會製造污垢，也不會限制龜頭生長，反而具有保護龜頭的作用，只要在洗澡時，稍微以清水沖洗包皮開口附近即可。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48082/

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